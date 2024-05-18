На базе РТУ МИРЭА открылось производство функциональных протезов

Инжиниринговый центр мобильных решений РТУ МИРЭА открыл отделение киберпротезирования по разработке и производству функциональных протезов и инвазивных технологий. На данный момент отделение оснащается высокотехнологичным оборудованием в области медицины и робототехники, сообщает пресс-офис проекта «Инжиниринг и инновации в России» Центра управления проектами в промышленности.

С 2023 года инжиниринговый центр занимается разработкой уникальной отечественной технологии проектирования и разработки функциональных протезов рук для детей и взрослых. Отмечается, что к 2025 году производственную площадку планируется дополнить участком металлообработки с выпуском критически важных элементов протезов. На первом этапе здесь будет выпускаться порядка 500 функциональных протезов.

«Благодаря сотрудничеству с ООО „Моторика” свыше 6000 человек стали обладателями киберрук, при этом более 90% получили свои протезы бесплатно за счет государственной компенсации», – приводятся в сообщении слова директора Инжинирингового центра мобильных решений Шамиля Магомедова.

Он добавил, что продуктовая линейка протезов включает семь видов, в том числе активные тяговые и бионические односхватовые и многосхватовые протезы на все виды травм верхних конечностей. На новой производственной площадке инженеры приступят также к разработке и созданию протезов голеностопа.

Другая задача инженеров РТУ МИРЭА – создание умных бионических систем исследования и вживляемых интерфейсов для реализации очувствления бионических протезов верхних и нижних конечностей, что необходимо для купирования фантомных болей у пациентов и обеспечения сенсорной связи между нервной системой человека и протезом. Эти технические решения ставят важные шаги в направлении создания более эффективных и удобных бионических систем.

Планируется, что 500 протезов, производимых отделением, будут оснащены разрабатываемыми инновациями, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.