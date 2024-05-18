В «Сириусе» в 2025 году начнут выпускать субстанцию российского аналога рисдиплама от СМА

На базе Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус» уже в 2025 году начнется промышленное производство фармсубстанции отечественного аналога препарата «Эврисди» (рисдиплам), предназначенного для лечения cпинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом в ходе саммита «Сириус.Биотех» рассказал директор Центра трансляционной медицины университета «Сириус» Роман Иванов, подчеркнув, что производство рисдиплама, начиная с этапа изготовления субстанции, впервые будет запущено в России.

Ранее уже было объявлено, что на территории университета появится новая производственная площадка, предназначенная для выпуска трех «орфанных» лекарств. Помимо рисдиплама, это аталурен для лечения миодистрофии Дюшенна и селексипаг, применяемый против легочной гипертензии. Первичный синтез трех фармсубстанций стал возможен благодаря «большому гранту» Российского научного фонда, уточнил Иванов.

В 2025 году, как сообщалось в марте 2024 года, на территории «Сириуса» также планируется ввести в эксплуатацию самый крупный в России центр генетики с сотней помещений для лабораторных исследований. Как ожидается, комплекс позволит проводить исследования мирового уровня в области геномики, иммунобиологии, биоматериалов, создавать препараты генной терапии, вести разработки в области редактирования генома растений.

gxpnews