В Москве будет построен завод по производству базовых препаратов из плазмы крови

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития здравоохранения подписали на XXVII Петербургском международном экономическом форуме Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев. об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения предусмотрено строительство завода по производству базовых препаратов из плазмы крови человека.

Новое предприятие возведут в Зеленограде — на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» (площадь земельного участка для нового производства — 2,23 гектара). Здесь будет создано более 640 новых рабочих мест.

На заводе, в том числе, будут производиться альбумин и иммуноглобулин. Инвестиции в реализацию проекта составят 18 миллиардов рублей. Начало производства намечено на 2027 год.

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