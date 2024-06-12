Компания «Активный Компонент» намерена инвестировать 3,8 млрд руб в проект по производству АФС

В рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и президент АО «Активный Компонент» Александр Семёнов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба АФПЕАЭС.

Одним из ключевых пунктов соглашения является укрепление долгосрочного и эффективного сотрудничества в сфере развития рынка лекарственных средств и привлечения инвестиций в промышленность Санкт-Петербурга. Основным направлением сотрудничества станет реализация инвестиционного проекта компании – участника АФПЕАЭС «Активный Компонент» по организации производства активных фармацевтических субстанций для выпуска лекарственных средств. Предприятие «Активный Компонент» намерено инвестировать в проект около 3,8 млрд руб. Санкт-Петербург планирует оказывать компании консультационную и информационную поддержку.

В рамках инвестиционного проекта компания «Активный Компонент» запускает проектирование и строительство нескольких новых лабораторно-производственных проектов для разработки и выпуска цитостатиков, некоторых интермедиатов, а также расширение R&D центра для разработки новых веществ. Планируется также реконструкция и расширение на 50% основного производства компании «Активный Компонент» в Пушкине. Инвестиционный период проекта – до 2026 г., а срок реализации – 12 лет.

Президент АО «Активный Компонент», член правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Александр Семёнов отметил: «Осуществление нашего проекта по производству активных фармацевтических субстанций уменьшит зависимость производителей лекарств от импорта ингредиентов, дав им возможность покупать российские компоненты высокого качества. Это необходимый шаг в сторону большей лекарственной независимости нашей страны, и мы ценим поддержку руководства Санкт-Петербурга в этом направлении».

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заметил: «В Петербурге сложился сильный фармацевтический кластер, играющий важную роль в обеспечении лекарственной безопасности нашей страны. Мы понимаем, что для его эффективной работы принципиально важно наличие качественного российского сырья – фармсубстанций. Проект компании «Активный Компонент» позволит производить действующее вещество для лекарств, соответствующих 35 международным непатентованным наименованиям и входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

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