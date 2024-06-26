Merck прекращает III фазу КИ препарата, купленного за $1,08 млрд в 2021 году

Немецкая компания Merck KGaA (Merck) прекратила исследование III фазы препарата с действующим веществом ксевинапант, в ходе которого оценивала его действие у пациентов с нерезецированным местнораспространенным плоскоклеточным раком головы и шеи.

Решение принято на основе анализа, проведенного Независимым комитетом по мониторингу данных (DSMB, Data Safety Monitoring Board), и установившего, что исследование «вряд ли достигнет своей основной цели — продления безсобытийной выживаемости».

В 2021 году компания приобрела разработку у Debiopharm International за $1,08 млрд. Ксевинапант — это ингибитор антагониста белка апоптоза (IAP), предназначенный для восстановления чувствительности раковых клеток к нему.

«Этот актив на поздней стадии испытаний дополняет наш портфель в области здравоохранения, который станет одним из ключевых драйверов роста Merck в ближайшие годы», — заявляли представители Merck три года назад.

Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование фазы III TrilynX (NCT04459715) охватило около 730 участников. Оно оценивало ксевинапант в сочетании с химиолучевой терапией. Первичной конечной точкой исследования была выживаемость без событий в течение пяти лет.

Merck поспешила добавить, что данные по безопасности ксевинапанта «в целом соответствуют химио- и радиосенсибилизирующим свойствам терапии». Компания планирует провести углубленный анализ данных и поделиться этими результатами в будущем.

Добавим, что ксевинапант был представлен как «крупная онкологическая терапия» Merck в годовом отчете за 2023 год. Компания придала его важности приоритетное значение, особенно после того, как ее терапия рассеянного склероза, евобрутиниб, не достигла первичных конечных точек в испытаниях фазы II .

gxpnews