Юрий Келин покидает пост и. о. министра здравоохранения Ульяновской области

«Видимо, мне не хватило профессиональных компетенций. Немного расстроен, но из медицины не ухожу – вернусь на должность главврача ЦК МСЧ», – сообщил он.

По данным журналистов, исполнять обязанности министра будет первый замглавы ведомства Мария Шалягина. До работы в министерстве она возглавляла Детскую городскую клиническую больницу города Ульяновска.

Шалягина окончила медицинский факультет Ульяновского государственного университета по специальности «лечебное дело», затем прошла обучение в клинической ординатуре по специальности «педиатрия».

В 2010 году Мария Шалягина начала трудовую деятельность в должности врача-стажера Детской поликлиники №4, затем работала педиатром. С 2012 по 2014 год работала в должности заместителя главврача по медицинской части, в 2017 году ее назначили заведующей отделом по клинико-экспертной работе.

В 2019 году Мария Шалягина стала заместителем главврача по организационно-методической работе Детской городской клинической больницы города Ульяновска. В марте 2021 года она начала исполнять обязанности главврача медучреждения, а в мае 2022 года была утверждена в должности. Затем Шалягина перешла в Министерство здравоохранения региона в качестве первого замглавы ведомства.

Об отставке Олеси Колотик-Каменевой, возглавлявшей ульяновский Минздрав с июля 2022 года, стало известно 28 марта 2024 года. Официально она сама написала заявление, но, как сообщают региональные СМИ, решение об отставке принял губернатор Алексей Русских, прислушавшись к медицинскому сообществу. В работе чиновницы выявили ряд проблем, в том числе отсутствие полного контроля над деятельностью министерства и главврачей местных медорганизаций. К Колотик-Каменевой были вопросы в сфере кадровых решений, финансовых показателей больниц и закупки лекарств для сельской местности.