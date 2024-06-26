Стартап Neiry привлек 300 млн рублей на выпуск наушников со стимуляцией блуждающего нерва

По данным «Восхода», фонд получил миноритарную долю в компании.

Финансирование, как уточняют в Neiry, позволит доработать наушники-вкладыши со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала Neiry Buds+. В апреле 2024 года компания представила прототип устройства, разработанный совместно с НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева. Разработчик заявляет, что наушники способны нормализовать функционирование парасимпатической нервной системы. Это должно помогать в борьбе с депрессией, эпилепсией, бессонницей и мигренью, а также позволит уменьшить тревогу и стресс.

В апреле компания планировала начать клинические испытания устройства, а выпустить устройство на рынок – в конце 2024 года.

Neiry создана в 2017 году. Сейчас там работают более 80 специалистов. За пять лет, по информации официального сайта компании, в проект вложен 541 млн рублей. С начала 2023 года Neiry продала более 2 тысяч нейроустройств на сумму свыше 120 млн рублей в 33 странах мира. Стартап разрабатывает технологии передачи информации между мозгом и компьютером при помощи электроэнцефалографии.

По данным СПАРК-Интерфакс, с января 2024 года основным бенефициаром ООО «Нейри» является ООО «Нейрофизиология» (70,21%), остальные 29,79% – у Фонда поддержки проектов национальной технологической инициативы (НТИ).

Венчурный фонд «Восход» создан в 2021 году. Он инвестирует средства в deeptech-проекты на стадиях коммерциализации и масштабирования. Основными направлениями инвестиций являются биотехнологии и медицина, робототехника, новая мобильность, микро- и оптоэлектроника и другие. Фонд принадлежит группе «Интеррос» Владимира Потанина.