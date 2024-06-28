FDA одобряет терапию Verona Pharma для «легких курильщика»

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало одобрение на препарат Verona Pharma для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила британская компания. По данным правительства, от этого заболевания страдают около 16 млн американцев, и оно является шестой по значимости причиной смерти в стране.

Одобрение FDA на терапию, которая будет продаваться под брендом Ohtuvayre, является первым для компании и представляет собой новое ингаляционное нестероидное лечение ХОБЛ. Это пожизненное заболевание, приводящее к ограничению воздушного потока и проблемам с дыханием, обычно поражает курильщиков сигарет и также известно как «легкие курильщика». Подробнее о ХОБЛ – в обзорном материале GxP News.

В декабре 2023 года американская компания Qnovia сообщила о положительных результатах испытаний рецептурного ингаляционного препарата для борьбы с курением, который, как утверждается, обладает «исключительной» эффективностью. Он способен решить «сложную фармакокинетическую головоломку» и разрушить синдром абстиненции у курильщиков, уверены в Qnovia.

gxpnews