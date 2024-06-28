Минздрав зарегистрировал дженерик антибиотика «Вильпрафен» от Astellas

Минздрав РФ зарегистрировал антибиотик «Вильпрамицин Сар» (джозамицин) от АО «Биохимик» (группа компаний «Промомед»). Это дженерик препарата «Вильпрафен» от Astellas, поставки которого прекратились в конце 2023 года.

Препарат выпускается на производственной площадке «Промомед Рус» – «Биохимик» в Республике Мордовия (Саранск). Регистрационное удостоверение принадлежит «Промомед Рус» и действует до конца 2024 года.

Производитель референтного препарата объяснял прекращение поставок тем, что в 2020 году провел глобальный бизнес-анализ и принял решение отказаться от выпуска антибиотика «Вильпрафен» во всех формах на мировом рынке.

gxpnews