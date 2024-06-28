«ПСК Фарма» выводит на рынок два ЛП от диабета с МНН лираглутид

Российская фармкомпания «ПСК Фарма» получила регистрационные удостоверения на производство и выпуск двух социально значимых препаратов на основе лираглутида: «Весфол» и «Шугалес». Они предназначены для лечения пациентов старше 10 лет с сахарным диабетом второго типа.

«Весфол» и «Шугалес» позволяют достичь адекватного гликемического контроля как в монотерапии, так и в комбинации с другими лекарственными средствами, рассказали в пресс-службе компании. Дополнительно препарат «Шугалес» может применяться для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, а «Весфол» – для коррекции массы тела (параллельно с усиленной физической нагрузкой или низкокалорийной диетой).

В России сахарный диабет выявлен у 5 млн человек. По данным Федерального регистра сахарного диабета, в 2023 году распространенность сахарного диабета второго типа в среднем по стране составила 3158,8 случая на 100 тысяч населения.

Первой российской компанией, выведшей на рынок РФ лираглутид, стал «Промомед». Это «Энлигрия» и «Квинлиро». «Решение приступить к разработке группы препаратов на базе глутидов стало для нашей команды совершенно логичным и естественным шагом, ведь мы много лет работаем в области эндокринологии, а разработка этого препарата велась в тесной связи с ведущими эндокринологами страны», – говорил в 2023 году председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

gxpnews