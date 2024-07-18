Компания «Фармстандарт» пожаловалась в ЕЭК на производителя из Армении

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрела заявление российской компании ОАО «Фармстандарт-Лексредства» («дочка» «Фармстандарта») о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Эско-Фарм» (Республика Армения). Организация реализовывала через маркетплейсы парфюмерно-косметическую продукцию (средства гигиены полости рта) с названиями «Ингалипт Виалайн», «Каметон Виалайн», «Фурацилин Виалайн», которые схожи с торговыми наименованиями широко известных лекарств для лечения заболеваний ЛОР-органов («Ингалипт», «Каметон», «Фурацилин»).

«В ходе рассмотрения заявления установлено, что в карточках товаров на маркетплейсах было указано, что эта парфюмерно-косметическая продукция может применяться для лечения ринита, тонзиллита, ангины и других заболеваний ЛОР-органов», – отметила заместитель директора Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Ольга Королькова.

Такое сходство может вводить потребителей в заблуждение относительно наличия у этих товаров лечебных свойств, говорится на сайте ЕЭК. Поэтому, рассмотрев заявление, комиссия выдала ООО «Эско-Фарм» предупреждение. В результате компания прекратила производство и реализацию упомянутой продукции. С учетом выполнения в установленный срок всех требований предупреждения комиссия прекратила рассмотрение заявления.

gxpnews