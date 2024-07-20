J&J прекратила продолжавшуюся 20 лет разработку препарата от эпилепсии

J&J прекратила разработку препарата от эпилепсии ADX71149, которая велась на протяжении 20 лет совместно с Addex Therapeutics. Лекарство не показало значимого преимущества в снижении частоты приступов по сравнению с плацебо в ходе II фазы клинических испытаний.

Спустя 20 лет Johnson & Johnson (J&J) приняла решение прекратить разработку препарата от эпилепсии в рамках сотрудничества с биотехнологической компанией Addex Therapeutics. Об этом сообщил портал Endpoints.

J&J прекращает разработку ADX71149 после анализа результатов II фазы клинических испытаний с участием 110 пациентов с фокальными приступами, не поддающимися лечению стандартными противоэпилептическими препаратами.

Основным критерием эффективности лекарства было снижение частоты эпилептических приступов. Однако препарат в комбинации со стандартной терапией (леветирацетам, бриварацетам и еще до трех других противосудорожных средств) не показал способность подавлять эпилептическую активность по сравнению с плацебо.

При эпилепсии в мозге происходят чрезмерные и неконтролируемые вспышки электрической активности нейронов. Все работает так:

глутамат — основной возбуждающий нейромедиатор в мозге;

он выбрасывается в синаптическую щель (промежуток между окончанием передающего нейрона и принимающего нейрона) для передачи сигнала от одного нейрона к другому;

при эпилепсии уровень глутамата в щели может быть повышен, что приводит к чрезмерной активации нейронов и, как следствие, возникновению судорожных приступов.

Как предполагали компании, ADX71149 должен действовать следующим образом.

Препарат представляет собой положительный аллостерический модулятор (PAM) метаботропного глутаматного рецептора 2-го типа (mGlu2).

Когда уровень глутамата в синаптической щели повышается, mGlu2 снижает его выброс.

PAM — вещество, которое повышает чувствительность mGlu2 к глутамату и усиливает действие глутамата на рецептор, что должно было помочь пациентам нормализовать баланс нейромедиаторов в мозгу.

J&J и Addex заключили партнерство в 2004 году на 109 млн евро, пишет FierceBiotech. Ввиду прекращения сотрудничества Addex останется без выплаты.

Фото: jnj.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik