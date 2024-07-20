Нижегородского врача приговорили к четырем годам колонии за подмену онкопрепаратов

Суд в Нижегородской области признал виновным заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии Семеновской ЦРБ Олега Тюкалова. Он поручил вкалывать пациентам физраствор вместо «Китруды» и «Опдиво».

Семеновский районный суд Нижегородской области признал заведующего онкологическим центром центральной районной больницы «Семеновская ЦРБ» Олега Тюкалова виновным в превышении должностных полномочий (п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Тюкалов с января по октябрь 2022 года работал в больнице врачом-онкологом, а с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года занимал должность заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии. Суд установил, что обвиняемый поручил медицинской сестре ввести страдающим онкологией пациентам инъекции натрия хлорида (физраствора) вместо назначенных консилиумом Нижегородского областного клинического онкодиспансера дорогостоящих препаратов «Китруда» и «Опдиво».

«Такое поручение было дано с целью завышения показателей работы и получения повышенных доплат», — заключили в суде.

Ранее сообщалось, что сэкономленные таким способом препараты он якобы продавал на «черном» рынке. Тюкалов свою вину не отрицал, но утверждал, что действовал не из-за корыстных побуждений. По его словам, он пытался таким образом сохранить препараты для людей, которым еще можно помочь.

Тюкалова лишили свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

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