Ленакапавир – “на 100% эффективный препарат от ВИЧ” – заявила компания Gilead Sciences

Американская компания Gilead Sciences, Inc. провела первые клинические испытания последней, третьей фазы своего нового препарата от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) ленакапавира. И лекарство показало абсолютную эффективность: по заявлению производителя, это первый медикамент за всю историю, который защищает от ВИЧ на 100%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальный пресс-релиз компании.

В последние годы ученые начали фокусировать свои усилия на разработке лекарств и средств профилактики ВИЧ, способных очень долго подавлять размножение вируса иммунодефицита в клетках больных людей или защищать здоровых пациентов от заражения (PrEP). Такой подход, как предполагают ученые, позволит замедлить распространение ВИЧ по развивающимся странам Африки и Азии.

Ученые провели масштабные клинические испытания одного из таких средств, препарата ленакапавира, разработанного исследователями из корпорации Gilead Sciences и одобренного для клинического применения в США, Канаде и странах ЕС в конце 2022 года. Его молекулы способны соединяться с белковыми звеньями, из которых состоит оболочка вирусов иммунодефицита, что приводит к формированию дефектных частиц ВИЧ.

Для проверки работы ленакапавира ученые заручились поддержкой более 5 тыс. жительниц ЮАР и Уганды, согласившихся пройти бесплатный курс ленакапавира или комбинации двух других противовирусных препаратов, применяемых для PrEP. Последующие наблюдения показали, что оба лекарства очень эффективно предотвращали заражение ВИЧ при соблюдении режима приема, причем всем участницам испытаний, получавшим ленакапавир, удалось избежать инфекции.

По словам ученых, эти результаты испытаний указывают на то, что ленакапавир обеспечивает долговременную защиту от ВИЧ, что важно для тех категорий населения, которые не могут ежедневно или еженедельно принимать другие PrEP-средства. Исследователи надеются, что применение ленакапавира позволит замедлить распространение ВИЧ по странам Африки и другим регионам мира, где число носителей вируса быстро растет.

“Ленакапавир нужно принимать всего два раза в год, что потенциально сделает это средство профилактики ВИЧ более привлекательным и более удобным для пациентов с точки соблюдения режима его приема”, – заявила профессор Университета Кейптауна Линда-Гейл Беккер, чьи слова приводит пресс-служба Gilead Sciences.

Несмотря на успех нового исследования, клинические испытания инъекции еще не закончились. На данный момент Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило его применение в рамках комплексной терапии с другими антивирусными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции у пациентов, которые перестали реагировать на другие средства или не могут принимать их из-за непереносимостей.

Сейчас изучение ленакапавира продолжается. Следующий этап — проверка препарата на контрольных группах женщин и людей обоих полов, которые употребляют инъекционные наркотики.

Необходимо также отметить, что на данном этапе лекарство сможет позволить себе далеко не каждый: инъекции в первый год терапии обойдутся пациентам в $42 тыс. И хотя в дальнейшем цена снизится до $39 тыс., это все еще остается крайне дорогостоящей процедурой. Однако компания-разработчик обещает, что цена снизится, когда станут известны результаты будущих исследований ленакапавира.

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