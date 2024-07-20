Novartis снова повышает прогнозы на 2024 год из-за роста спроса на ведущие ЛП

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis второй раз в этом году повысила прогноз по прибыли на 2024 год благодаря высоким продажам своих ключевых препаратов, таких как Entresto, Cosentyx и другие. В компании отмечают, что чистые продажи во втором квартале увеличились на 11% (в местной валюте) и на 9% в долларах США, а основной операционный доход вырос на 19 и 17% соответственно.

Рост продаж был обусловлен такими препаратами, как Entresto (+28%), Kesimpta (+65%), Cosentyx (+22%), Kisqali (+50%), Leqvio (+134%) и Pluvicto (+44%). Маржа основной операционной прибыли составила 39,6%, что на 270 базисных пунктов выше за счет увеличения чистых продаж.

Во втором квартале операционная прибыль увеличилась на 47% (в местной валюте) и на 43% в долларах США, а чистая прибыль выросла на 49 и 43% соответственно. Основная прибыль на акцию за этот период составила $1,97, что на 21% больше по сравнению с предыдущим кварталом (рост на 17% в долларах США).

Свободный денежный поток за второй квартал составил $4,6 млрд, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевые вехи инноваций во втором квартале:

Препарат Fabhalta (иптакопан) получил одобрение в ЕС, Японии и Китае для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ).

Препарат Lutathera одобрен FDA для лечения детей с гастроэнтеропанкреатическими нейроэндокринными опухолями (GEP-NET) от 12 лет.

Заявка на препарат Scemblix для первой линии лечения хронического миелолейкоза (CML) принята FDA; препарат получил статус прорывной терапии.

Атрасентан одобрен FDA для лечения взрослых пациентов с IgAN.

Обновленные данные исследования Kisqali NATALEE продемонстрировали продолжительный клинический эффект при медианном наблюдении около четырех лет.

Прогноз на 2024 год был повышен на основе сильных результатов второго квартала. Ожидается, что чистые продажи вырастут от высокого однозначного до низкого двузначного числа, а основной операционный доход увеличится до среднего или высокого десятка.

Генеральный директор Novartis Вас Нарасимхан прокомментировал результаты второго квартала 2024 года:

«Novartis показала сильный второй квартал, с ростом чистых продаж на 11% и маржой основного операционного дохода, приближающейся к 40%. Наши результаты отражают сохраняющуюся сильную динамику наших ключевых драйверов роста, как в США, так и за пределами США, что позволило нам обновить наши прогнозы на 2024 финансовый год. Мы также продвинули наш портфель во втором квартале, завершив подачу заявок в FDA на Scemblix в первой линии CML и атрасентан в IgAN, получив обновленные данные в исследовании NATALEE для поддержки сильного профиля Kisqali в eBC и заключив несколько сделок по расширению нашего портфеля в RLT и раке простаты. Мы остаемся на пути к достижению наших среднесрочных прогнозов по росту продаж (+5% cc CAGR 2023-2028) и марже (40%+ к 2027 году)».

Общая чистая прибыль компании за второй квартал составила $3,24 млрд по сравнению с $2,28 млрд за аналогичный период прошлого года, а базовая прибыль на акцию увеличилась с 1,11 до 1,97 долларов США. Чистые денежные потоки от операционной деятельности составили $4,6 млрд, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первой половине 2024 года общая чистая прибыль компании составила $5,9 млрд по сравнению с $4,6 млрд в 2023 году, а базовая прибыль на акцию увеличилась с 2,20 до 2,91 долларов США. Чистые денежные потоки от операционной деятельности составили $7,1 млрд, а свободный денежный поток – $6,7 млрд.

Компания также сообщила о выкупе 26,7 млн акций на сумму $2,7 млрд в первой половине 2024 года, что способствовало уменьшению общего количества акций в обращении и укреплению капитала компании.

На 30 июня 2024 года чистый долг компании составил $18,8 млрд по сравнению с $10,2 млрд на конец 2023 года, что связано с выплатой годовых дивидендов, сделками по слияниям и поглощениям, а также обратным выкупом акций.