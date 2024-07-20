Abbott планирует маркетинговую кампанию для глюкометров не только для лечения диабета

Abbott Laboratories готовится к запуску маркетинговой кампании для своего устройства измерения уровня глюкозы, ориентированного на людей без диабета. Генеральный директор компании Роберт Форд заявил в четверг, что кампания будет включать телевизионную рекламу и партизанский маркетинг, а также стремление к персонализации данных о состоянии здоровья.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило два устройства компании Abbott: Lingo и Libre Rio. Lingo предназначен для потребителей, желающих лучше контролировать свое здоровье, тогда как Libre Rio рассчитан на взрослых с диабетом второго типа, не нуждающихся в инсулине.

Abbott занимает ключевые позиции на рынке непрерывных мониторов уровня глюкозы, наряду с конкурентами Dexcom и Medtronic. Компания планирует выпустить безрецептурное устройство Lingo в этом году. Форд оценивает, что это может стать многомиллиардным продуктом для Abbott, хотя он все еще находится на ранней стадии развития.

Во втором квартале глюкометр FreeStyle Libre от Abbott принес компании $1,6 млрд продаж по всему миру. Тем не менее маркетинг потребительского продукта будет значительно отличаться от медицинского устройства. «Я не думаю, что можно просто запустить телевизионную рекламу и получить большой охват. Необходимо использовать партизанский маркетинг на местах», – отметил Форд во время телефонной конференции с аналитиками.

Партизанский маркетинг включает такие тактики, как работа на местах и кампании в социальных сетях, обычно с небольшими бюджетами. Форд ожидает, что продажи Lingo будут постепенно расти по мере расширения рынка.

Аналитик RBC Capital Markets Шагун Сингх пока не прогнозирует значительных объемов продаж безрецептурных устройств Abbott и Dexcom, но считает, что рынок будет значительным в будущем, пишет агентство Reuters.

gxpnews