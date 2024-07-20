Чистая прибыль Johnson & Johnson во втором квартале 2024 года упала на 12,8%

Компания Johnson & Johnson объявила финансовые результаты за второй квартал 2024 года, демонстрируя устойчивый рост продаж, значительный прогресс в разработке новых продуктов и обновленный прогноз на весь год. За второй квартал 2024 года объем продаж увеличился на 4,3%, достигнув $22,4 млрд.

Операционный рост составил 6,6%, а скорректированный операционный рост – 6,5%. Без учета вакцины от COVID-19 скорректированный операционный рост составил 7,1%. Тем не менее чистая прибыль снизилась на 12,8%, составив $4,6 млрд. Прибыль на акцию (EPS) за второй квартал составила $1,93, что на 5,9% ниже из-за единовременных специальных расходов. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 10,2%, достигнув $2,82.

Компания добилась значительного прогресса в разработке новых продуктов, включая Tremfya для лечения воспалительных заболеваний кишечника (IBD), подкожные препараты, Rybrevant и выпуск данных VARIPULSE admIRE.

В США объем продаж вырос на 7,8%, до $12,5 млрд, по сравнению с $11,6 млрд во втором квартале 2023 года. Мировые продажи увеличились на 4,3%, составив $22,4 млрд по сравнению с $21,5 млрд в аналогичном квартале прошлого года. Рост операционных продаж был обусловлен инновационными лекарственными средствами. Препараты Darzalex, Erleada и другие для лечения онкологических заболеваний, Tremfya и Stelara в области иммунологии, а также Spravato в сфере нейронауки показали заметные результаты, способствуя росту мировых операционных продаж на 8,8% без учета вакцины от COVID-19. Подразделение MedTech также сообщило о положительных результатах с мировыми операционными продажами, увеличившимися на 4,4%, что обусловлено влиянием приобретений и продаж на 0,4%.

Совет директоров Johnson & Johnson объявил денежные дивиденды за третий квартал 2024 года в размере $1,24 на акцию по обыкновенным акциям компании. Выплата дивидендов запланирована на 10 сентября 2024 года акционерам, зарегистрированным на момент закрытия торгов 27 августа 2024 года. Дата без дивидендов – 27 августа 2024 года.

Johnson & Johnson увеличила прогноз по операционным продажам на весь 2024 год, отражая приобретение Shockwave Medical. Ожидается, что операционные продажи за весь год составят от 89,2 млрд до 89,6 млрд долларов США, а скорректированная операционная разводненная прибыль на акцию – от 10,0 до 10,10 долларов США.

Председатель правления и генеральный директор Johnson & Johnson Хоакин Дуато заявил, что результаты деятельности компании за второй квартал отражают постоянную нацеленность на развитие следующей волны медицинских инноваций, что привело к значительному росту продаж и скорректированной операционной прибыли на акцию. Благодаря надежному портфелю продуктов, предстоящим нормативным вехам для Rybrevant и Tremfya, интеграции Shockwave и постоянному расширению новых продуктов, включая однодневные контактные линзы ACUVUE OASYS MAX и платформу VARIPULSE, компания имеет прочную основу для краткосрочного и долгосрочного роста.

gxpnews