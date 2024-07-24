В Новосибирске запустили производство инновационных тест-систем для диагностики онкозаболеваний

В Новосибирске запустили производство инновационных тест-систем – они могут оперативно диагностировать онкологические заболевания, вирусные инфекции и другие недуги. Об этом сообщает Вести Новосибирск.

По информации источника внедрить технологии в производство удалось благодаря сотрудничеству бизнеса, науки и государства. Разработка новосибирских ученых нужна для подготовки ДНК-материала перед исследованием. Раньше использовали реагенты зарубежного производства, но из-за санкций они стали недоступны.

«Качество не уступает зарубежным аналогам, время по пробподготовке одинаковое. Есть отечественный аналог, у которого оно составляет 2, 5 часа, у нас ─ 1, 5 часа», ─ рассказывает директор компании «МБС-технология» Ольга Науменко.

Тест-систему можно использовать в медицинских клиниках, научных лабораториях. Она помогает найти изменение в геноме и во время лечения, например, рака, позволит точно бить препаратами по опухолевым клеткам. Оперативно разработать бизнесу такие реагенты помогли ученые и студенты.

«Наша компания ориентирована на конкуренцию за счет высокого уровня интеллектуального вложения в технологию продукта. Мы стараемся создавать продукты на основе передовых технологий. Для этого нужно набрать соответствующие компетенции», ─ пояснил директор компании «Медико-биологический союз» Михаил Лосев.

Производитель заинтересован не только в создании нового качественного продукта, но и в подготовке молодых кадров для своего производства. Компания ─ индустриальный партнер Передовой инженерной школы НГУ, один из примеров реализации проектов по подготовке профессиональных кадров для высокотехнологичной индустрии в сотрудничестве с высшими учебными заведениями и научными институтами, в том числе с использованием мер господдержки.

Еще одно преимущество реагента ─ доступность. За короткий срок компания смогла научную разработку вывести на рынок. Работа идет в сотрудничестве с правительством региона. Медицина и сельское хозяйство ─ приоритеты Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра.

«Мы софинансируем 50% затрат бизнеса. В прошлом году мы поддержали порядка трех десятков проектов на 123 миллиона рублей, в этом году планируем увеличить объем поддержки и количество проектов. Прослеживается тренд в сторону увеличения компаний-заявителей», ─ сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

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