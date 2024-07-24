На конференции AIDS в Германии расскажут о седьмом в мире «излечившемся» от ВИЧ пациенте

В Германии с 22 по 26 июля в 25-й раз пройдет международная конференция по СПИДу – AIDS 2024. В ходе мероприятия будут озвучены данные о процессе и результате лечения пациента с ВИЧ, который предварительно является седьмым человеком в мире, которому удалось победить эту болезнь, выйдя в многолетнюю ремиссию. Об этом сообщает Pharmaceutical Technology.

Уточняется, что лечение пациента, пожелавшего сохранить анонимность, проходило при помощи трансплантации стволовых клеток. Тем же способом осуществлялось лечение еще шести человек, которых считают первыми исцелившимися от ВИЧ.

Тем не менее последний случай можно назвать прецедентным, так как на этот раз донор пересаживаемого материала впервые имел не две, а одну мутацию CCR5-delta32. Кроме того, «седьмой» пациент страдал лейкемией.

В конце 2015 года ему была проведена трансплантация стволовых клеток для лечения первого заболевания. В конце 2018 года он прекратил принимать антиретровирусное лечение от ВИЧ, и последние исследования показали, что он по-прежнему находится в ремиссии по ВИЧ.

Исследование, проведенное под руководством профессора медицинского университета в Берлине Шарите Кристиана Геблера, объясняет, что доноры, передающие двойную мутацию – по одной от каждого родителя, по сути, невосприимчивы к ВИЧ, и пересадка стволовых клеток с двойной мутацией приводит к «излечению» от заболевания.

Между тем доноры с одной копией мутации могут заразиться ВИЧ, но вирус обычно прогрессирует медленно, если они не получают антиретровирусного лечения. Важно понимать, что одинарная мутация встречается у гораздо большего числа людей, чем двойная, а это значит, что доступ к трансплантации станет проще – судя по результату лечения «седьмого» пациента.

В рамках AIDS 2024 также пройдет презентация с последними полными результатами исследования PURPOSE 1 компании Gilead по применению инъекционного ленакапавира длительного действия для профилактики ВИЧ. В прошлом месяце первые результаты промежуточного анализа испытания показали, что инъекционный ленакапавир продемонстрировал 100-процентную эффективность для профилактики ВИЧ среди женщин.

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), в период с 2021 по 2050 год может произойти около 35 млн новых случаев заражения ВИЧ и почти 18 млн смертей от СПИДа, если не будет предпринято решительных контрмер.

gxpnews