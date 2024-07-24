«Р-Фарм» опубликовал новые результаты исследования олокизумаба в европейском журнале

В ведущем европейском журнале по ревматологии Annals of the Rheumatic Diseases опубликованы результаты общего открытого исследования третьей фазы (CREDO 4), в рамках которого оценивались безопасность и эффективность разработанного группой компаний (ГК) «Р-Фарм» препарата олокизумаб. Лексредство предназначено для терапии ревматоидного артрита, рассказали в пресс-службе ГК.

В исследование вошли 2400 пациентов с ревматоидным артритом и недостаточным ответом на стандартные схемы лечения, ранее принявшие участие в рандомизированных клинических исследованиях олокизумаба третьей фазы CREDO 1, CREDO 2 или CREDO 3.

Согласно полученным данным, препарат позволяет не только достичь клинического ответа, но и стабильно поддерживать его в течение минимум двух лет. Безопасность и переносимость олокизумаба также оставались стабильными на протяжении всего периода лечения.

«Результаты долгосрочного исследования CREDO 4 подтверждают полученные ранее данные рандомизированных клинических исследований об эффективности и безопасности олокизумаба и его статус терапевтической опции для пациентов с ревматоидным артритом», – подчеркнул Михаил Самсонов, медицинский директор «Р-Фарм».

Олокизумаб (торговое наименование – «Артлегиа») – первое в мире зарегистрированное моноклональное антитело для терапии ревматоидного артрита, действие которого направлено на блокирование цитокина ИЛ-6, а не его рецептора. Препарат зарегистрирован в России и республиках Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Беларусь. Включен в клинические рекомендации «Ревматоидный артрит» и перечень ЖНВЛП.

gxpnews