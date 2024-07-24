В производство рыбного жира в Магадане вложили 1 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил предприятие по переработке рыбного жира «Омега-Си» в Магадане. Совместно с губернатором региона Сергеем Носовым он осмотрел реакционный цех, лабораторию, а также ознакомился с готовой продукцией предприятия. Об этом говорится на сайте Правительства РФ.

Выпуск продуктов из рыбного жира на заводе «Омега-Си» начался в феврале 2024 года. Основная продукция – это пищевой рыбный жир с концентрацией омега-3 более 30%, реэтерифицированные триглицериды с концентрацией более 60%, ветеринарный рыбный жир для аквакультуры и кормов для кошек, собак.

Отмечается, что общий объем сбыта как на российском рынке, так и на международном составит 2200 тонн в год, в том числе рафинированного жира – 2000 тонн, реэтерифицированного – 200 тонн.

«Вы таким примером показали, что государственно-частное партнерство – это не на словах. Примерно 1 млрд рублей вложения у вас сюда, инвестиции. И вот что получается, когда инвестор идет вперед, а не только ждут государственные инвестиции, льготы и прочее», – прокомментировал Мишустин.

gxpnews