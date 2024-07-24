Как в 2024-м происходит рекрутинг топ-менеджмента в фарму

В последние годы российский фармацевтический рынок претерпел значительные изменения, вызванные как внутренними, так и внешними факторами. Санкции, рост объемов внутреннего производства, регуляторные изменения потребовали значительных усилий со стороны компаний по адаптации к новым условиям и повлияли на структуру занятости, квалификационные требования и стратегию развития кадров в отрасли. О каких тенденциях говорят ведущие кадровые агентства ‒ в материале GxP News.

Ключевые перемены

До 2022 года ключевые тренды на рынке труда во многом определяли зарубежные фармкомпании. Изменения последних лет привели к сокращению вакансий, связанных с международными проектами, и увеличению спроса на специалистов для российского производства. По словам старшего консультанта Odgers Berndtson Russia Полины Ольшанецкой, международные компании сократили бизнес в России в три-четыре раза, однако план по выручке остался прежним. Это значительное увеличило нагрузку на топ-менеджеров, так как объем задач не изменился, а число сотрудников значительно уменьшилось. «Что касается российских компаний, они получили больше льгот и возможностей для развития своих препаратов, что привело к активным инвестициям не только в производство, но и в R&D». Агентство по поиску руководителей высшего звена Magnum Hunt наблюдает значительные изменения в переходах топ-менеджеров с международным опытом в российские фармацевтические компании. В условиях усиленной программы импортозамещения российские компании стали более конкурентоспособными и открытыми к внедрению новых подходов к управлению. Топ-менеджеры с опытом в международных фармкомпаниях, обладающие необходимыми знаниями и навыками для адаптации и внедрения международных стандартов и практик на локальном рынке, почувствовали рост спроса на свои компетенции.

Вместе с тем, как отметили эксперты Magnum Hunt, квалифицированные и интересные рынку кандидаты в текущих условиях не спешат менять работу. Западные компании при сокращении персонала выплачивают хорошие компенсации, позволяющие кандидатам осмысленно подойти к поиску нового места работы. Многие топ-менеджеры из зарубежных компаний не готовы к переходу в российский бизнес, они хотят четких стандартов и процедур, life balance, они не привыкли работать в постоянно меняющейся среде. При этом, по данным MidlandHunt, топ-менеджеры, покинувшие страну, стали активно возвращаться в Россию из-за мирового кризиса и оптимизационного кадрового процесса в штаб-квартирах многих компаний. Как отмечает Полина Ольшанецкая, «за последние два года многие экспаты покинули Россию, и это открыло российским сотрудникам возможности для карьерного роста. Но и к переходам в российский бизнес сейчас топ-менеджеры из зарубежных компаний открыты намного больше, чем пять-шесть лет назад, потому что российские компании сегодня предлагают новые возможности для карьерного роста и развития». Более того, еще одним стимулом для перехода в российскую компанию является тот факт, что из-за санкций топ-менеджерам нужно придумывать новые ходы и способы для запуска препаратов на рынке, на котором иностранной компании «как бы быть не должно». Чтобы сотрудник мог решать нестандартные задачи, его опыт также должен быть нестандартным, в том числе и для фармацевтической отрасли. Поэтому привлечение специалистов из других отраслей, таких как FMCG и банковский сектор, особенно на функциональные позиции, к 2022-му уже стало регулярной практикой, такие переходы перестали казаться сенсацией. Однако такой подход не работает при найме на медицинские и исследовательские управленческие позиции, требующие более глубокой специализации.

Новые тренды в хантинге

С 2022 года принципы и методы набора кандидатов в фармацевтической отрасли претерпели значительные изменения. Один из основных трендов – это активное использование искусственного интеллекта (ИИ) и акцент на соответствии корпоративной культуре. Работодатели стали уделять больше внимания культурному соответствию кандидатов, оценивая их ценности и поведенческие особенности. Кроме того, как отметила Полина Ольшанецкая, «практически все клиенты используют ассессмент-процедуры для глубинной оценки личностных и профессиональных компетенций сотрудника, чтобы получить независимое мнение третьей стороны». Сегодня работодатели ищут специалистов с глубокими цифровыми навыками, способностью к аналитике данных и пониманием регуляторных требований в России и ЕАЭС. Гибкость, лидерство, предпринимательский подход и скорость принятия решений стали новыми приоритетами при выборе кандидатов.

Однако самая большая проблема при поиске нового руководителя остается неизменной – ограниченный круг потенциальных кандидатов. Это обусловлено закрытостью рынка и высокой степенью экспертности, что снижает гибкость кандидатов. Подтверждают это и в MidlandHunt: «Рынок очень узкий, и на руководящих позициях все друг друга хорошо знают».

Сегодня фармацевтический рынок России продолжает развиваться, адаптируясь к новым вызовам и условиям. Полина Ольшанецкая предполагает, что российские компании будут и в дальнейшем укреплять сотрудничество с Индией и Китаем, в то время как международные компании сфокусируются на лечении редких заболеваний. В MidlandHunt подчеркивают, что, несмотря на то, что иностранные фармкомпании сократили свое присутствие на российском рынке, найм сотрудников сохранится на стабильном уровне. Эксперты Magnum Hunt ожидают дальнейшего роста инвестиций в научные исследования и разработки со стороны российских компаний, что приведет к росту интереса к специалистам в области биотехнологий, молекулярной биологии, химии и фармакологии. Компании будут уделять больше внимания экологическим аспектам своей деятельности, сотрудничеству с университетами и научно-исследовательскими институтами. Улучшение условий труда, конкурентоспособный рост зарплат для привлечения и удержания талантливых специалистов, внедрение в практику российских компаний бонусных схем и гибких условий труда – ближайшие перспективы HR-стратегий российских фармкомпаний.

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