Производство катетеров и эндоскопических аппаратов в Псковской области потребует 1 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» (Псковская область) утвердил инвестпроект компании «БетаМед» по строительству завода, производящего медицинские изделия: хирургические эндоскопические сшивающие аппараты, кассеты к ним, катетеры для гемодиализа и другие венозные катетеры. Реализация проекта потребует более 1 млрд рублей. Ранее предполагалось, что сумма не превысит 665 млн рублей.

Реализация инициативы намечена на начало 2026 года. По информации генерального директора «БетаМед» Алексея Степанова, первые образцы компания собирается выпустить к моменту старта проекта. На первом этапе на предприятии рассчитывают выпустить около 160 единиц продукции.

В январе 2024 года сообщалось, что после выхода предприятия на полную мощность планируемый максимальный объем производства составит 820 тысяч экземпляров в год. Рынками сбыта продукции будут лечебно-профилактические учреждения, ветеринарные клиники России и стран СНГ.

gxpnews