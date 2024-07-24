В Пекине построят международный фармацевтический инновационный парк

В южном пригороде Пекина появится инновационный парк, задача которого – разработка новых методов лечения различных заболеваний. Его площадь составит 5,8 кв. км, в нем разместятся штаб-квартиры международных корпораций. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

С помощью парка власти Пекина надеются привлечь в страну мировых ученых в области медицины. Особое внимание планируется уделить развитию специализированных больниц мирового класса.

«Парк будет ориентирован на передовые области здравоохранения, такие как квантифицированная синтетическая биология, высокопоточная технология секвенирования нового поколения и технология терапевтического редактирования генов», – приводятся в сообщении слова Куна Лэя, главы административного комитета зоны технико-экономического развития, где будет расположен парк.

gxpnews