ООН: борьба со СПИДом может быть провалена из-за недостатка финансирования

Объем средств, выделяемый странами мира на борьбу со СПИДом, недостаточен, из-за чего достижение цели по остановке массового распространения болезни к 2030 году под вопросом. В 2023 году количество новых случаев составило 1,3 млн, что более чем в три раза превышает уровень, к которому следует стремиться (не более 370 тысяч случаев). Об этом сообщается в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Из 1,3 млн человек, столкнувшихся со СПИДом в 2023 году, 630 тысяч скончались (48%). При этом смертность снизилась вдвое. Тем не менее это недостаточно быстрое продвижение, поскольку к 2025 году предполагалось сократить этот показатель до уровня ниже 250 тысяч, напомнили в организации.

В докладе также подчеркивается, что финансирование мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом «сокращается во всем мире, что сдерживает прогресс и даже приводит к росту эпидемий в некоторых регионах». Так, в 2023 году объем выделенных странами средств на профилактику и лечение ВИЧ сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил $19,8 млрд. Это существенно меньше той суммы, которую необходимо изыскать к 2025 году ($29,3 млрд). В бедных странах выделение денег на эти цели осложнено долговым кризисом, в результате чего во всем мире финансирование снижается четвертый год подряд.

«Мировые лидеры обязались покончить с пандемией СПИДа как угрозой общественному здравоохранению к 2030 году, и они могут сдержать свое обещание, но только если они обеспечат необходимые ресурсы для борьбы с ВИЧ и защиту прав каждого человека», – сказала исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима.

Отмечается также, что на сегодняшний день в мире 39,9 млн людей с ВИЧ/СПИДом, но получают лечение только 9,3 млн. Если страны не предпримут «смелые действия, чтобы обеспечить достаточные и устойчивые ресурсы и защитить права каждого», то число людей, живущих с ВИЧ и нуждающихся в пожизненном лечении, к 2050 году составит порядка 46 млн.

Ранее сообщалось, что седьмой по счету человек в мире предварительно признан излечившимся от ВИЧ. Лечение пациента проходило при помощи трансплантации стволовых клеток.

gxpnews