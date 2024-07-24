В Ленинградской области за 286 млн рублей построят центр по производству протезов

Площадь одноэтажного здания составит 1 тысячу кв. м. Подрядчику необходимо завершить все работы до конца декабря 2024 года. Затраты на строительство объекта оценивают в 155,7 млн рублей, на закупку и установку оборудования – в 70,4 млн рублей. Остальные средства направят на проектирование и другие расходы, связанные со строительством.

Согласно техническому заданию, в центре необходимо предусмотреть ряд обязательных объектов – инженерный кабинет, гипсовую (изготовление позитива культи), блоковочно-ламинационную (изготовление культеприемной гильзы) и слесарный кабинет (сборка компонентов будущего изделия). Также там разместят шарошечную (обработка и шлифовка культеприемных гильз), станочную (изготовление собственных компонентов изделия), кабинет техников, холл, консультационные залы, слепочную (снятие слепка с культи), пять подгоночных комнат и другие вспомогательные помещения.

На предприятии будут работать в одну смену. Ежедневно туда смогут приходить до восьми посетителей, численность работников должна составить 18 человек.

Для обустройства кабинетов подрядчику необходимо закупить брусья для обучения ходьбе пациента, медицинские кушетки с регулируемым подголовником, стойки для снятия слепков с электроприводом, специальный шлифовально-шарошечный угловой станок и инфракрасный ортопедический стол.

В декабре 2023 года стало известно, что «Ростех» направит ЦНИТИ «Техномаш» Объединенной приборостроительной корпорации грант на разработку пневмогидравлического протеза стопы человека, управляемого с помощью процессора. Проект стал одним из 13 победителей программы «Вектор». Общий бюджет программы составляет 230 млн рублей, из которых ЦНИТИ «Техномаш» получит 45 млн рублей. Разработчики планируют, что изделие позволит пациентам ходить по пересеченной местности, а также быстро и комфортно подниматься по лестнице.