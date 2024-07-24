Производителя медизделий SmithHealthcare исключили из ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Комитет подал иск с требованием расторгнуть соглашение между сторонами об осуществлении технико-внедренческой деятельности, что означает лишение компании статуса резидента. SmithHealthcare необходимо выплатить госпошлину и 5 млн рублей в качестве штрафа в бюджет региона – размер санкции «за существенное нарушение условий соглашения» является максимальным.

В компании ситуацию официально не комментировали.

В декабре 2017 года АО «Смитхелскеа» подало заявку на строительство завода в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на площадке «Новоорловская». Планировалось, что предприятие заработает в 2020 году, а объем инвестиций в проект оценили в 915,4 млн рублей.

В декабре 2019 года стало известно, что инвестиции в создание производства медизделий для диализа увеличат более чем в два раза – до 2,21 млрд рублей. Мощность производства на первом этапе оценивали в 1 млн медизделий в год с постепенным наращиванием по мере развития в течение девяти лет.

Разрешение на строительство завода, по данным городского комитета, истекло в ноябре 2022 года. Власти Санкт-Петербурга пытались актуализировать соглашение с компанией, но инвестор так и не приступил к реализации проекта. Данных, почему строительство производства не началось, нет.

Во время рассмотрения дела SmithHealthcare заявила встречный иск к правительству региона. Компания хотела заключить еще одно дополнительное соглашение и продлить срок действия договора на пять лет. Но арбитражный суд вернул иск, посчитав, что он не связан с требованиями комитета по промышленной политике.

Компания Smith Healthcare работает с 2008 года и является дистрибьютором медизделий ведущих мировых производителей, в том числе Philips, Abbott, Drager, Jonson & Jonson. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Смитхелскеа» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2017 году. Основным видом деятельности компании является производство медицинских инструментов и оборудования. Информации о бенефициарах нет. В 2017 году сообщалось, что юрлицо на тот момент принадлежало четырем гражданам России: долей в 32% компании обладали гендиректор Николай Кузнецов, Елена Челнокова и Александр Ильин. Информации о выручке за 2023 году нет, убыток составил 12,9 млн рублей.