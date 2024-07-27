«Петровакс» вложит 2 млрд рублей в запуск биотехнологического производства в Подольске

Завод начали расширять по соглашению о партнерстве и инвестиционной программе с правительством Московской области. Предприятие будет работать по полному циклу – от синтеза субстанций до производства генно-инженерных препаратов. Штат компании после открытия объекта расширится на 70 человек.

На данном этапе полностью завершена внешняя отделка здания, подведен энергомост, готовы инженерные среды.

Сейчас на действующем предприятии в регионе уже работают 400 человек. Оно включает в себя четыре производственные линии, где выпускают препараты и вакцины в форме преднаполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток, суппозиториев – всего более 160 млн доз препаратов в год.

Компания «Петровакс Фарм» в июле 2022 года открыла в Московской области завод по выпуску инъекционных препаратов. Инвестиции в строительство производственной линии оценили в 1,6 млрд рублей. Объем производства составляет до 50 млн доз лекарств. Там выпускают в том числе вакцину для профилактики гриппа Гриппол плюс.

«Петровакс Фарм» – российский разработчик и производитель вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции (на предприятии компании локализовано производство вакцины Превенар-13 от Pfizer), иммунобиологических препаратов. На базе «Петровакс Фарм» проводилась III фаза клинических исследований китайской вакцины Ad5-nCoV против COVID-19 (Конвидеция) от CanSino Biologics.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПО Петровакс Фарм» зарегистрировано в Московской области в 2000 году. Основным видом деятельности компании является производство лекарственных препаратов для медицинского применения. С октября 2022 года 100% юрлица принадлежат ООО «Фарминвест», которым владеет Михаил Цыферов. В 2023 году выручка «Петрофакс Фарм» составила 11 млрд рублей, чистая прибыль – 927 млн рублей.