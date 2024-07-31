Депутаты обсудят вопрос лекарственной независимости России

23 сентября 2024 года в Госдуме состоятся парламентские слушания «Лекарственная безопасность в России». В ходе заседания депутаты обсудят аспекты производства препаратов на фармпредприятиях. Об этом в ходе брифинга 29 июля заявил председатель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«23 сентября при поддержке фракции, при поддержке партии мы проводим парламентские слушания „Лекарственная безопасность в России“. Там будем обсуждать вопросы, начиная от производства молекул активной субстанции и закачивая ее реализацией в наших аптеках», – заявил он.

Он подчеркнул, что люди «должны понимать», как будет обеспечиваться лекарственная независимость страны от импорта. В сентябре 2023 года первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко говорил, что России нужно максимизировать свою независимость в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями. Он отмечал, что в период пандемии COVID-19 во всем мире нарушились поставки такой продукции. В то же время сейчас, несмотря на сложности, Россия продолжает выполнять программу госгарантий, констатировал чиновник.

gxpnews