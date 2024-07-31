В Санкт-Петербурге за 1 млрд рублей создано производство эндопротезов

Компания «ЭндоАрт» (дочернее подразделение фармацевтического холдинга «БСС») готовится к введению в эксплуатацию предприятия по производству эндопротезов тазобедренного сустава цементной и бесцементной фиксации. Предприятие расположено в Санкт-Петербурге. Впервые об этом проекте было заявлено в конце 2023 года.

На его реализацию потребовался 1 млрд рублей – это собственные средства холдинга. Емкостный оборот составляет 35 тысяч таких конструкций в год. К моменту запуска завода в августе 2024 года полностью разработана продуктовая стратегия и оптимизированы цепочки поставок. Производственный цикл локализован с перспективой на полное импортозамещение по используемому сырью к 2025 году.

По словам президента «БСС» Эдуарда Захрабекова, до 2022 года зависимость России от зарубежных поставок эндопротезов крупных суставов составляла более 90%, а технологии производства локальных поставщиков либо устарели, либо не обеспечивали необходимый объем выпуска.

«На сегодняшний день иностранные поставщики постепенно покидают рынок, что приводит к существенным перебоям в обеспечении эндопротезами крупных травматологических центров и экстренных стационаров России. Именно поэтому в 2023 году мы приступили к разработке полного производственного цикла совместно с технологическими партнерами и ведущими научными центрами страны», – заявил Захрабеков, добавив, что главные задачи при реализации проекта – достижение отраслевого суверенитета России и обеспечение бесперебойных поставок критически важной для ортопедии продукции.

«ЭндоАрт» также выступает инициатором создания консорциума, цель которого – ускорение развития производственных технологий для травматологии и ортопедии в России. Совместно с участниками консорциума – РНИИТО им. Р. Р. Вредена, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ЦНИИ КМ «Прометей» – создана конструкторская документация и отработаны технологии производства, включая сложные процессы напыления пористых покрытий, новые подходы к полировке компонентов и различные варианты дизайна ножек эндопротезов тазобедренного сустава.

В рамках деятельности консорциума обозначены важные точки роста проекта: развитие технологии серийного выпуска, проведение научно-исследовательской работы, а также разработка сквозных технологий, проведение клинических испытаний новых конструкций и реализация обучающих программ.

gxpnews