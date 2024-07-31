Китайская компания вложила $41,2 млн в строительство фармзавода в Киргизии

В киргизском городе Кара-Балта (центр Жайылского района Чуйской области) состоялась официальная церемония закладки капсулы нового фармацевтического завода ОсОО «Стандарт Фарм Групп». Это совместный проект с Китаем — иностранный инвестор вложит в него $41,2 млн. Об этом сообщают местные СМИ.

На заводе наладят выпуск более 30 видов лекарств, включая глюкозу, хлорид натрия, антибактериальные и противовоспалительные препараты, а также медицинские приборы II и III класса. Кроме того, планируется исследование и разработка желатина и фитопрепаратов.

Строительство планируется завершить в две фазы в течение трех лет с ожидаемым завершением и запуском производства к концу 2025 года. Планируемая мощность завода составляет 100 млн флаконов различных видов крупнотоннажных инъекций и 1 млрд пероральных твердых препаратов в год, а также 3 тысячи тонн желатина.

В ходе выступления присутствовавший на церемонии мэр города Мирлан Джекшенов отметил важность сотрудничества и партнерства с Китаем. «Отрадно отметить, что этот проект осуществляется при поддержке наших друзей и партнеров из Китая. Это яркий пример укрепления международного сотрудничества и дружбы между нашими народами», — заявил он, добавив, что Кара-Балта — это промышленный город с огромным потенциалом для развития.

Он выразил благодарность инвесторам Таалаю Сманову и Чэн Шухай за их вклад в развитие города и создание. На предприятии, общая площадь которого составит 100 тысяч кв. м, будет создано порядка 300 новых рабочих мест.

gxpnews