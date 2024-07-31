Создание синхротрона в Новосибирской области подорожало на 1 млрд рублей

Госконтракт, заказчиком в котором выступает Минобрнауки РФ, заключен в мае 2021 года и должен быть завершен до конца декабря 2024 года. Согласно карточке контракта, к настоящему моменту исполнены обязательства на сумму 377,8 млн рублей из предоставленных 8,9 млрд рублей. Согласно новому распоряжению, итоговая сумма будет увеличена до 10,1 млрд рублей.

Единственным поставщиком оборудования определен Институт ядерной физики им. И.Г. Будкера СО РАН. Необходимые изделия выпускаются на производствах, принадлежащих самой организации, а также предприятиях-партнерах. Всего по контракту предстоит закупить комплектующие ускорителей заряженных частиц, системы управления ускорителями заряженных частиц, электромагниты, произвести монтаж иного оборудования специального назначения.

Строительство установки было анонсировано в середине 2018 года. СКИФ представляет собой комплекс из 34 зданий общей площадью 86,8 тысячи кв. м. По задумке, 30 экспериментальных станций позволят 2 тысячам ученых из России и других стран ежегодно проводить исследования с интенсивными пучками рентгеновского излучения. Наработки будут использоваться в различных областях науки, включая медицину.

Заказчиком и застройщиком СКИФ выступает Институт катализа СО РАН, а генеральным подрядчиком – концерн «Титан-2», входящий в структуру госкорпорации «Росатом». Госконтракт на строительство подписан в апреле 2022 года, его сумма составила 5,8 млрд рублей. В июне 2022 года Правительство РФ направило дополнительные 10 млрд рублей на строительство синхротрона. На тот момент общий объем вложенных в проект средств составил 47 млрд рублей.

В апреле 2024 года правительство расширило и продлило до 2030 года федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований, формирующих сеть установок класса «мегасайенс» и комплексов ядерной медицины. Из федбюджета направят около 450 млрд рублей на реализацию программы. В июне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что расширение инфраструктуры ядерной медицины станет частью готовящегося к старту нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».