Россияне стали обращать внимание на размер упаковки при выборе лекарства

Россияне стали меньше полагаться на личный опыт, связанный с приемом лекарств, при покупке препарата. Вместе с тем они начали обращать внимание на объем упаковки. Остальные критерии выбора за год практически не изменились.

Цена, рекомендация врача и хорошая переносимость препарата — основные критерии, на основании которых россияне решают, какое лекарство купить. Рекомендации фармспециалиста вошли в TOP10 критериев, заняв восьмую строчку. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ (имеются в распоряжении «ФВ»).

Лекарственная грамотность россиян растет, они реже занимаются самолечением, чаще ориентируются на актуальные рекомендации специалистов, а не на собственный опыт применения медикаментов, констатировали авторы исследования. Такой вывод они сделали в связи с тем, что еще год назад TOP5 критериев, на основании которых соотечественники выбирали тот или иной препарат, возглавляла цена. Рекомендации врача были на второй строчке. А замыкал перечень личный опыт использования. Теперь авторитет врача вышел на первое место, цена — на второе, а собственный опыт сместился на 9-ю строчку.

«Это пока еще нельзя назвать значимым трендом, — считает руководитель исследовательских проектов аналитического центра НАФИ Александра Семенова. — Но мы считаем ослабление влияния личного опыта важным индикатором».

Вместе с тем «перечень противопоказаний» передвинулся с 7-го на 5-е место. Длительный эффект стабильно занимает 6-ю строку, а мнение фармспециалистов — 8-ю. При этом впервые покупатели отметили, что для них имеет значение объем упаковки (предпочтение отдается большим, экономичным). Этот критерий оказался на 10-м месте.

Опрос проводился в июле 2024 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше из всех регионов страны.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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