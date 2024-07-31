Госдума приняла законопроект о господдержке производителей ветпрепаратов

Дума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о включении организаций и ИП, занимающихся производством ферментных препаратов и лекарств для животных, в круг получателей господдержки в рамках закона «О развитии сельского хозяйства». Документ вступит в силу с 1 сентября.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект № 630680-8 о внесении изменений в Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в части обеспечения доступности государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в области ветеринарии).

Как следует из пояснительной записки, для развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности нужно создавать новые производственные мощности и модернизировать производства по выпуску ветпрепаратов, в том числе из продукции (сырья), не относящейся к сельскохозяйственной, кормовых и пищевых добавок. Организация производства таких продуктов зависит от мер поддержки со стороны государства. Сейчас Минсельхоз помогает сельхозтоваропроизводителям для производства сельхозпродукции и ее дальнейшей переработке и организациям, которые осуществляют ее переработку.