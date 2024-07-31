«Озон Фармацевтика» вложит 3,5 млрд рублей в производство препаратов в ОЭЗ «Тольятти»

В настоящий момент ООО «Озон Медика» принадлежит 18 регистрационных удостоверений, однако компания намерена увеличить портфель производимых лекарств, а также нарастить объемы продаж в сфере госзакупок. В 2023 году это направление составило 20% от общей выручки фармпроизводителя. Препараты «Озон Медики» планируют разделить по группам с учетом формы выпуска, токсичности и другим параметрам.

На производственной площадке будет организовано три участка для выпуска цитостатиков и цитотоксинов. В их число войдут твердые желатиновые капсулы, таблетки, покрытые и не покрытые оболочкой, лиофилизаты и растворы для инъекций во флаконах.

Создание завода стартовало в конце 2023 года. Его площадь составит 25 тысяч кв. м. Компания планирует получить лицензию на осуществление деятельности в начале 2026 года.

В апреле 2024 года стало известно о намерении компании «Озон Фармацевтика» провести IPO осенью 2024 года. Возможный объем сделки оценен экспертами в 10 млрд рублей. Однако в самой компании IPO не подтвердили, отметив, что изучают различные возможности дальнейшего роста бизнеса.

«Озон Фармацевтика» зарегистрирована в 2012 году в Тольятти. Бенефициаром компании является Павел Алексеенко. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году выручка «Озон Фармацевтики» составила 1 млрд рублей. Предприятие специализируется на производстве дженериков на собственных промышленных линиях.

Фото: freepik.com

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