«Озон Фармацевтика» вложит 3,5 млрд рублей в производство препаратов в ОЭЗ «Тольятти»

ГК «Озон Фармацевтика» сообщила о завершении первого этапа строительства производственной площадки «Озон Медика» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» в Самарской области. По оценкам компании, всего проект, реализация которого началась в конце 2023 года, потребует более 3,5 млрд рублей, из которых уже направлено 1,1 млрд рублей. На предприятии планируют выпускать препараты пятой категории токсичности для терапии онкологических и тяжелых системных аутоиммунных заболеваний. Запуск производства намечен на 2027 год.
В настоящий момент ООО «Озон Медика» принадлежит 18 регистрационных удостоверений, однако компания намерена увеличить портфель производимых лекарств, а также нарастить объемы продаж в сфере госзакупок. В 2023 году это направление составило 20% от общей выручки фармпроизводителя. Препараты «Озон Медики» планируют разделить по группам с учетом формы выпуска, токсичности и другим параметрам.
На производственной площадке будет организовано три участка для выпуска цитостатиков и цитотоксинов. В их число войдут твердые желатиновые капсулы, таблетки, покрытые и не покрытые оболочкой, лиофилизаты и растворы для инъекций во флаконах.
Создание завода стартовало в конце 2023 года. Его площадь составит 25 тысяч кв. м. Компания планирует получить лицензию на осуществление деятельности в начале 2026 года.
В апреле 2024 года стало известно о намерении компании «Озон Фармацевтика» провести IPO осенью 2024 года. Возможный объем сделки оценен экспертами в 10 млрд рублей. Однако в самой компании IPO не подтвердили, отметив, что изучают различные возможности дальнейшего роста бизнеса.
«Озон Фармацевтика» зарегистрирована в 2012 году в Тольятти. Бенефициаром компании является Павел Алексеенко. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году выручка «Озон Фармацевтики» составила 1 млрд рублей. Предприятие специализируется на производстве дженериков на собственных промышленных линиях.
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