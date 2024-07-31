В Хабаровском крае задержали курирующего здравоохранение зампреда правительства

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова, с лета 2020 года курирующего социальные вопросы, в том числе сферу здравоохранения. Как сообщает ряд региональных СМИ, чиновнику вменяют получение взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало. Накануне врио губернатора региона Дмитрий Демешин, сославшись на большое количество жалоб от местных жителей, раскритиковал работу чиновников системы здравоохранения и пригрозил осуществить кадровые перестановки.
По данным источника «АиФ-Дальинформ», Никонов, предположительно, мог получать взятки при махинациях с госконтрактами. По предварительным данным, с ним также действовали некоторые подчиненные и аффилированные лица, которые якобы организовывали системные хищения при закупках в медицинской сфере.
Источник ТАСС подтвердил задержание Евгения Никонова, уточнив, что чиновника подозревают в коррупции, сейчас с ним проводят следственные действия.
Евгений Никонов до переезда в Хабаровский край с 2014 по 2020 год работал в Депздраве Москвы в должности начальника Управления делами и координации деятельности ведомства. В августе 2020 года его назначили заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. В течение нескольких месяцев он совмещал пост с должностью руководителя регионального Минздрава.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сразу после вступления в должность в мае 2024 года организовал ряд проверок из-за «большого социального напряжения». За это время он неоднократно обращал внимание на плачевное состояние социальной сферы и системы здравоохранения, а также серьезно критиковал работу Евгения Никонова и других чиновников.
На расширенном заседании правительства Хабаровского края в конце июля Демешин выразил недовольство результатами работы соцблока, касающегося эффективного использования бюджетных средств на объекты здравоохранения. «Я не вижу достаточных мер, предпринимаемых для модернизации учреждений образования и здравоохранения и улучшения среды. Люди это видят, и наша задача – изменить их мнение и мотивировать должностных лиц, которые за это получают зарплату», – пояснил Демешин.
Несмотря на запланированный ремонт 26 объектов здравоохранения в этом году, контракты подписаны только по десяти из них, посетовал врио губернатора. Демешин потребовал от своих зампредов не красивых отчетов, а решения реальных проблем. Он заявил, что в противном случае будет назначать «болеющих за дело» людей.
Источник: АиФ-Дальинформ
Фото: healthyopinion27/Telegram