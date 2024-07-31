В Хабаровском крае задержали курирующего здравоохранение зампреда правительства

По данным источника «АиФ-Дальинформ», Никонов, предположительно, мог получать взятки при махинациях с госконтрактами. По предварительным данным, с ним также действовали некоторые подчиненные и аффилированные лица, которые якобы организовывали системные хищения при закупках в медицинской сфере.

Источник ТАСС подтвердил задержание Евгения Никонова, уточнив, что чиновника подозревают в коррупции, сейчас с ним проводят следственные действия.

Евгений Никонов до переезда в Хабаровский край с 2014 по 2020 год работал в Депздраве Москвы в должности начальника Управления делами и координации деятельности ведомства. В августе 2020 года его назначили заместителем председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. В течение нескольких месяцев он совмещал пост с должностью руководителя регионального Минздрава.

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сразу после вступления в должность в мае 2024 года организовал ряд проверок из-за «большого социального напряжения». За это время он неоднократно обращал внимание на плачевное состояние социальной сферы и системы здравоохранения, а также серьезно критиковал работу Евгения Никонова и других чиновников.

На расширенном заседании правительства Хабаровского края в конце июля Демешин выразил недовольство результатами работы соцблока, касающегося эффективного использования бюджетных средств на объекты здравоохранения. «Я не вижу достаточных мер, предпринимаемых для модернизации учреждений образования и здравоохранения и улучшения среды. Люди это видят, и наша задача – изменить их мнение и мотивировать должностных лиц, которые за это получают зарплату», – пояснил Демешин.

Несмотря на запланированный ремонт 26 объектов здравоохранения в этом году, контракты подписаны только по десяти из них, посетовал врио губернатора. Демешин потребовал от своих зампредов не красивых отчетов, а решения реальных проблем. Он заявил, что в противном случае будет назначать «болеющих за дело» людей.