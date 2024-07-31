Отменена регистрация оригинального препарата от острого лимфобластного лейкоза

Sanofi отозвала регистрацию клофарабина, торговое наименование «Эвольта». Препарат назначается пациентам с острым лимфобластным лейкозом с рецидивом или рефрактерностью. В ГРЛС есть аналог препарата.
Минздрав опубликовал данные о девяти отмененных регистрационных удостоверениях (РУ). Все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена РУ произошла по инициативе их держателей.
Из девяти отмененных РУ только одно лекарство оригинальное – «Эвольта» от Sanofi. Действующее вещество – клофарабин. Препарат зарегистрирован в 2015 году. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, он используется у детей с острым лимфобластным лейкозом, рефрактерным к стандартным курсам химиотерапии в качестве терапии второй линии.
В ГРЛС остался один препарат с таким же МНН, его выпускает компания Teva.
При этом сама компания пересматривает собственный портфель препаратов, она заявила об отмене пяти РУ лекарств. Одно из них — известный противокашлевый бренд «Амбробене». Однако отменена регистрация только одной лекарственной формы – капсулы пролонгированного действия. В ГРЛС остались сироп, раствор для приема внутрь, раствор для внутривенного введения, таблетки. Кроме того, в реестре есть капсулы с пролонгированным высвобождением другого производителя.
|Список исключенных из ГРЛС РУ (от 30 июля 2024 года)
|Торговое наименование (МНН)
|Компания – держатель РУ
|Наличие аналогов
|Форма выпуска, дозировка
|Регистрационный номер
|Доксорубицин-Тева (доксорубицин)
|ООО «Тева»
|Да
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 10 мг, 50 мг
|П N015001/01
|Эвольтра (клофарабин)
|АО «Санофи Россия»
|Да
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|ЛП-003320
|Амбробене (амброксол)
|ООО «Тева»
|Да
|Капсулы пролонгированного действия, 75 мг
|П N014731/05
|Амоксициллин (амоксициллин)
|АО «Нижфарм»
|Да
|Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5мл
|П N011641/02
|Сумамед (азитромицин)
|ООО «Тева»
|Да
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг
|П N015662/01
|Динамико Форвард (силденафил)
|ООО «Тева»
|Да
|Пленки, диспергируемые в полости рта, 50 мг, 100 мг
|ЛП-003518
|Трамадол (трамадол)
|АО «Нижфарм»
|Да
|Капсулы, 50 мг
|П N016053/02
|Панклав (амоксициллин+[клавулановая кислота])
|АО «Нижфарм»
|Да
|Таблетки, 250 мг+125 мг, 500 мг+125 мг
|П N014651/01
|Нотирол (гранисетрон)
|ООО «Тева»
|Да
|Таблетки, 1 мг, 2 мг
|ЛСР-005940/09
|Источник: ГРЛС
Елена Калиновская
pharmvestnik