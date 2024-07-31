Отменена регистрация оригинального препарата от острого лимфобластного лейкоза

Sanofi отозвала регистрацию клофарабина, торговое наименование «Эвольта». Препарат назначается пациентам с острым лимфобластным лейкозом с рецидивом или рефрактерностью. В ГРЛС есть аналог препарата.

Минздрав опубликовал данные о девяти отмененных регистрационных удостоверениях (РУ). Все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена РУ произошла по инициативе их держателей.

Из девяти отмененных РУ только одно лекарство оригинальное – «Эвольта» от Sanofi. Действующее вещество – клофарабин. Препарат зарегистрирован в 2015 году. Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, он используется у детей с острым лимфобластным лейкозом, рефрактерным к стандартным курсам химиотерапии в качестве терапии второй линии.

В ГРЛС остался один препарат с таким же МНН, его выпускает компания Teva.

При этом сама компания пересматривает собственный портфель препаратов, она заявила об отмене пяти РУ лекарств. Одно из них — известный противокашлевый бренд «Амбробене». Однако отменена регистрация только одной лекарственной формы – капсулы пролонгированного действия. В ГРЛС остались сироп, раствор для приема внутрь, раствор для внутривенного введения, таблетки. Кроме того, в реестре есть капсулы с пролонгированным высвобождением другого производителя.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 30 июля 2024 года) Торговое наименование (МНН) Компания – держатель РУ Наличие аналогов Форма выпуска, дозировка Регистрационный номер Доксорубицин-Тева (доксорубицин) ООО «Тева» Да Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 10 мг, 50 мг П N015001/01 Эвольтра (клофарабин) АО «Санофи Россия» Да Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл ЛП-003320 Амбробене (амброксол) ООО «Тева» Да Капсулы пролонгированного действия, 75 мг П N014731/05 Амоксициллин (амоксициллин) АО «Нижфарм» Да Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5мл П N011641/02 Сумамед (азитромицин) ООО «Тева» Да Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг П N015662/01 Динамико Форвард (силденафил) ООО «Тева» Да Пленки, диспергируемые в полости рта, 50 мг, 100 мг ЛП-003518 Трамадол (трамадол) АО «Нижфарм» Да Капсулы, 50 мг П N016053/02 Панклав (амоксициллин+[клавулановая кислота]) АО «Нижфарм» Да Таблетки, 250 мг+125 мг, 500 мг+125 мг П N014651/01 Нотирол (гранисетрон) ООО «Тева» Да Таблетки, 1 мг, 2 мг ЛСР-005940/09 Источник: ГРЛС

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Елена Калиновская

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