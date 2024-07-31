«Активный Компонент» приступил к строительству инновационного производства фармсубстанций

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание нового производственного комплекса компании – участника Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС — АО «Активный Компонент». В мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов, президент АО «ПРОТЕК» Вадим Музяев, президент АО «Активный Компонент» Александр Семёнов.

Церемония дала начало строительству инновационного производства стратегически важных активных фармсубстанций для лекарств, соответствующих 35 международным непатентованным наименованиям и входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Эти высокоактивные субстанции используются для изготовления препаратов для борьбы с онкологией и медикаментов, применяемых при трансплантации органов, лечении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила: «Сегодня мы заложили первый камень в строительство нового производственного комплекса по выпуску фармсубстанций, в том числе для препаратов-цитостатиков, которые используются в терапии онкобольных. Это стратегически важный проект для российской фармпромышленности, который обеспечивает производство полного цикла на территории нашей страны. Проект соответствует целям и задачам стратегии «Фарма-2030», разрабатываемым нацпроектам по здравоохранению и развитию химической промышленности, направленных на достижение Россией импортонезависимости. Запуск подобных проектов является наиболее востребованным в современных условиях и активно поддерживается государством. Данный проект получил поддержку Минпромторга России в рамках механизма «Кластерная инвестиционная платформа». Это основной механизм для реализации масштабных инвестиционных проектов по организации производства промышленной продукции, включая производства фармацевтической субстанции».

Заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заверил: «Приветствуем расширение производственных мощностей компании «Активный Компонент», особенно в такой чувствительной сфере, как онкологические препараты. Большое значение в лекарственной безопасности страны играет доступность лекарств, и проекты, подобные тому, начало которому мы заложили сегодня, призваны сыграть значимую роль в реализации этой первостепенной для страны задачи».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заметил: «Власти города традиционно уделяют большое внимание развитию фармацевтических производств на его территории. Свидетельством этого является мощный кластер фармацевтических компаний, выбравших Санкт-Петербург местом дислокации. Компания «Активный Компонент» уже не первый раз расширяет свои производственные мощности при нашем непосредственном участии и поддержке. Полагаем, что прошедшая сегодня церемония лишний раз подтверждает, что мы идём правильным путём к общей цели достижения стратегических целей страны, поставленных Президентом России, в направлении технологического суверенитета в чувствительных областях производства. Со своей стороны гарантируем, что продолжим оказывать полное содействие в развитии настолько важных проектов».

Президент АО «Активный Компонент» Александр Семёнов подчеркнул: «Мы очень рады, что в подготовке этого запуска приняли активное участие государственные органы. Министерство промышленности и торговли дало зелёный свет запуску этого проекта в рамках кластерной инвестиционной платформы, благодаря этому мы получили льготный кредит, на деньги которого и осуществляется эта стройка. Необходимо отметить роль Министерства здравоохранения, оперативно согласовавшего и утвердившего перечень востребованных активных фармсубстанций, которые будут производиться в данном комплексе. Также подчеркну роль региональных властей в целом, Комитета по промышленной политике, Комитета по здравоохранению, конечно, губернатора Александра Дмитриевича Беглова, который одобрил подписание соглашения о сотрудничестве с нашей компанией в рамках последнего ПМЭФ. Нам кажется, что этот проект символизирует синергию усилий государства и бизнеса для интенсивного развития российской фармпромышленности полного цикла, которая становится импортонезависимой. Надеюсь, что уже в 2025 году мы снова соберёмся здесь и торжественно введем этот новый производственный комплекс в эксплуатацию».

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