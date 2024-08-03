Путин поручил подготовить предложения о мерах поддержки отечественных производителей

Кроме того, правительству необходимо на базе Российского научного фонда (РНФ) обеспечить разработку и реализацию единой программы для мегагрантов. Для этого необходимо предусмотреть с 2025 года ежегодное субсидирование из федбюджета. Также нужно представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации программы мегагрантов. Срок выполнения поручения – 1 октября 2024 года.

Совместно с Администрацией Президента РФ, РНФ и властями регионов Правительству РФ необходимо разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках, предусмотрев для этого создание для них и членов их семей благоприятных условий (предоставление жилья, упрощение оформления документов (в том числе электронных виз), необходимых для въезда и работы в РФ). Отчет необходимо представить до 1 октября 2024 года, затем – ежегодно.

Доклад о разработке финансовой модели содержания и эффективного использования лабораторий, созданных для реализации мер по привлечению ведущих ученых и молодых исследователей, в которых успешно завершена реализация соответствующих проектов, должно представить Правительство РФ совместно с Администрацией Президента РФ до 1 декабря 2024 года.

Также правительству нужно до 1 сентября 2024 года предусмотреть формирование отдельных федпроектов по разработке важнейших наукоемких технологий и по опережающей подготовке и переподготовке квалифицированных кадров по соответствующим направлениям, включив в эти проекты целевые показатели, а также обеспечить включение в нацпроект «Молодежь и дети» мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики, физики, химии и биологии в школах и колледжах. Кроме того, необходимо предусмотреть согласование национальных проектов в части, касающейся кадрового и научного обеспечения их реализации, с Комиссией по научно-технологическому развитию РФ.

Программа мегагрантов запущена в 2010 году. В сентябре 2023 года Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер правительственных мегагрантов для господдержки научных исследований с 90 млн рублей до 500 млн. Также предусмотрена поддержка иностранных специалистов – на их разработки планируется направлять до 250 млн рублей. Увеличен и срок проведения исследований – с трех до пяти лет с возможностью продления.

В мае 2024 года Минобрнауки России распределило субсидии образовательным и научным организациям для привлечения молодых ученых к участию в исследованиях, а также для реализации проектов под руководством ведущих ученых. В перечне победителей конкурсов есть четыре проекта на медицинскую тематику. Из федерального бюджета с 2024 по 2028 год суммарно на их поддержку будет выделено 2 млрд рублей.