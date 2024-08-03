«Магнит» запустит собственный аптечный маркетплейс

Сотрудничество «Магнит Аптеки» с «Пульсом» позволит увеличить число товарных позиций с 4 до 15 тысяч. Еще одного крупного фармдистрибьютора компания планирует привлечь до конца 2024 года.

«Магнит» также поделился информацией о планируемых условиях предоставления услуг маркетплейса: при заказе препаратов из ассортимента самого сервиса доставка будет осуществляться в течение 30 минут, в случае закупки товаров других производителей компания обещает выполнить заказ в срок от одного до трех дней.

В июне 2023 года «Магнит» сообщил о планах по закрытию своего дистрибьюторского подразделения «Магнит Фарма», основанного в 2018 году на инфраструктуре фармдистрибьютора «СИА Групп», которым владела Marathon Group Александра Винокурова. «Магнит Фарма» регулировала товарные потоки «Магнит Аптеки» и «Магнит Косметик», однако в 2023 году, по сообщению компании, оба предприятия смогли в полном объеме самостоятельно реализовать все свои задачи.

По данным Аналитического центра Vademecum, выручка «Магнит Аптеки» за 2023 год составила 17,3 млрд рублей. На 1 января 2024 года у сети было 936 точек. С этими показателями «Магнит Аптека» заняла 16-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2023 года».

В октябре 2023 года «Магнит» также приобрел 100% ООО «КазаньЭкспресс», бенефициаром которого была «AliExpress Россия». По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 10 млрд рублей. Приобретение KazanExpress в компании объяснили планами запустить на его основе собственный маркетплейс «Магнит Маркет».