Основатели фармкомпаний вошли в TOP500 богатейших людей мира

В 2024 году основатели и руководители фармацевтических компаний из Индии и Китая заняли большинство мест в десятке самых состоятельных представителей мировой фармацевтической и биотехнологической индустрии, по версии агентства Bloomberg. Среди представителей фарминдустрии, оказавшихся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, нет ни одного представителя крупной западной фармкомпании.

Агентство Bloomberg представило рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. По состоянию на 31 июля 2024 года самый богатый человек в мире — Илон Маск с состоянием в 240,5 млрд долл.

«ФВ» публикует список миллиардеров из TOP500, чья деятельность связана с фарминдустрией.

Дилип Шангви

Состояние: 28,2 млрд долл. (+7,37 млрд долл. по сравнению с 2023 годом)

Место в рейтинге: 61

Основатель Sun Pharmaceutical Industries, крупнейшей фармацевтической компании в Индии, занимающей пятое место среди крупнейших производителей дженериков в мире. Она специализируется на производстве широкого спектра препаратов, включая психиатрические, противодиабетические, кардиологические и онкологические лекарственные средства.

Сайрус Пунавалла

Состояние: 20,5 млрд долл. (+2,83 млрд долл.)

Место в рейтинге: 96

Основатель и председатель совета директоров индийской компании Serum Institute of India, крупнейшего в мире производителя вакцин по количеству выпускаемых и продаваемых доз (более 1,5 млрд доз ежегодно). Около 65% детского населения планеты вакцинируется препаратами, произведенными Serum Institute.

Компания производит вакцины против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B, кори, краснухи, COVID-19, пневмококковой инфекции, туберкулеза (БЦЖ) и других заболеваний.

Томас и Андреас Штрюнгманны

Место в рейтинге: 145 и 146, соответственно

Состояние: по 14 млрд долл. каждый (+1,08 млрд долл. каждый)

Братья Штрюнгманн основали компанию Hexal в 1986 году, которая впоследствии стала вторым крупнейшим производителем дженериков в Германии.

В 2005 году близнецы продали Hexal и 67,7% акций американской компании Eon Labs фармацевтическому гиганту Novartis за 7,5 млрд долл. В 2008 году они вложили средства в создание биотехнологической компании BioNTech, разработавшей вакцину от COVID-19 совместно с Pfizer.

Патрик Сун-Шионг

Место в рейтинге: 206

Состояние: 11,4 млрд долл. (+907 млн долл.)

Хирург-трансплантолог, медицинский исследователь, бизнесмен китайского происхождения известен тем, что разработал препарат «Абраксан» (паклитаксел), используемый для лечения рака легких, молочной и поджелудочной желез. Ему также принадлежит авторство более 100 научных работ и более 230 патентов во всем мире в различных областях технологий и медицины.

Сун-Шионг основал несколько биотехнологических компаний: NantWorks (сеть стартапов в области здравоохранения, биотехнологий и искусственного интеллекта), NantHealth (компания, предоставляющая облачную инфраструктуру для обмена медицинской информацией), NantOmics (биотехнологическая компания, разрабатывающая лекарства от рака на основе ингибиторов протеинкиназ), ImmunityBio (компания, занимающаяся разработкой иммунотерапевтических препаратов). В 2012 году его суперкомпьютерная система NantHealth сократила время анализа генома рака одного пациента с примерно 8—10 недель до 47 секунд. Компании миллиардера работают над объединением различных технологий: от диагностических методов и суперкомпьютеров до анализа генетической информации и индивидуально подобранной комбинации противораковых препаратов.

Чжун Хуэйцзюань

Место в рейтинге: 251

Состояние: 9,95 млрд долл. (+855 млн долл.)