Госдума приняла закон о нацрежиме госзакупок

Госдума приняла закон Минфина, который вводит механизм «второй лишний», а также меры поддержки российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства лекарств в России и ЕАЭС.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о единых правилах применения национального режима в госзакупках и закупках отдельных юридических лиц. Он вступит в силу с 1 октября 2024 года, а отдельные положения — с 1 января 2025 года.

Документ подготовлен Минфином. Закон направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил проведения закупок при предоставлении нацрежима при госзакупках и закупках госкомпаний, говорится в пояснительной записке.

В ФЗ № 44 «О контрактной системе» и ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» включены положения, наделяющие правительство правом по установлению изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут правительству возможность предоставления преференций при закупках отечественных товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Вводится правило «второй лишний», согласно которому заявки с предложением иностранных препаратов будут отклоняться, если для участия в закупке подана хотя бы одна заявка с российским товаром. Замена отечественного товара на зарубежный в случае установления ограничений не допускается.