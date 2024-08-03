Выручка Moderna упала на треть во II квартале этого года

Согласно финансовому отчету за II квартал 2024 года, выручка Moderna упала на 30%, до 241 млн долл., а чистый убыток составил 1,3 млрд долл. из-за снижения спроса на вакцины от COVID-19. Компания обновила прогнозы, ожидая заработать от 3 млрд до 3,5 млрд долл. в 2024 году, и планирует вывести на рынок две новые вакцины: комбинированную против гриппа и COVID-19, а также вакцину следующего поколения от COVID-19.

Общая выручка Moderna упала на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 241 млн долл. Об этом говорится в финансовом отчете компании за II квартал 2024 года.

Чистый убыток производителя вакцин составил 1,3 млрд долл. Значительное падение показателей объясняется снижением спроса на вакцины от COVID-19 после пандемии. Также отмечается, что потребность в вакцинах во II квартале традиционно ниже, чем в осенние и зимние месяцы. Как следствие, компания не имеет крупных контрактных поставок и спроса на международных рынках.

Помимо этого, Moderna обновила финансовые прогнозы, ожидая теперь заработать от 3 млрд до 3,5 млрд долл. в 2024 году. Ранее производитель оценивал годовые доходы к концу года в 4 млрд долл. Компания сообщила, что до сих пор находится на стадии переговоров по заключению рамочного соглашении c Европейским союзом (ЕС) на поставку вакцин от COVID-19. Однако, исходя из результатов последних встреч, руководство Moderna ожидает «очень низкие объемы продаж в ЕС» в текущем году.

Еще одна названная причина ожидаемого уменьшения выручки в 2024 году – усиление конкуренции на рынке вакцин от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) в США. 31 мая этого года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило мРНК-вакцину компании против РСВ. Но на рынке препаратов от этого вируса уже занимают доминирующее положение такие фармгиганты, как Pfizer и GSK, из-за чего Moderna сомневается, что ей удастся пробиться среди конкурентов.

На сегодняшний день американский стартап, основанный в 2010 году, имеет всего два одобрения от FDA. Помимо недавно зарегистрированного препарата от РСВ компания получила одобрение регулятора на мРНК-вакцину от COVID-19 Spikevax. Она принесла во II квартале 184 млн долл., показав снижение продаж на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно отчету, компания может вскоре вывести на рынок еще две вакцины благодаря положительным результатам III фазы клинических испытаний. Одна из них – комбинированная вакцина против гриппа и COVID-19 mRNA-1083, которая вызвала более высокий иммунный ответ против вируса гриппа и SARS-CoV-2 по сравнению с лицензированными аналогами среди пациентов в возрасте от 50 лет. Вторая – вакцина следующего поколения от COVID-19, названная mRNA-1283. Вакцина продемонстрировала такую же эффективность COVID-19, как и Spikevax, среди участников в возрасте от 12 лет. При этом среди испытуемых старше 18 лет mRNA-1283 оказалась более действенной. Компания ведет переговоры с регулирующими органами и планирует подать заявку на регистрацию обоих препаратов в 2024 году.

Фото: modernatx.com

Владимир Заболотских

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