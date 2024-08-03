В России создан новый фармакологический комплекс для профилактики остеопороза

Новый супрамолекулярный комплекс разработан в отделе химии и технологии лекарственных средств Всесоюзного научного центра по безопасности биологически активных веществ под руководством доктора химических наук, профессора Софии Скачиловой. Об этом сообщает пресс-служба БелГУ.

Команда учёных НИИ Фармакологии живых систем Белгородского госуниверситета под руководством заведующего лабораторией доклинических исследований, к.мед.н., доцента Олега Гудырева и профессора кафедры фармакологии и клинической фармакологии, доктора фармацевтических наук, доцента Людмилы Даниленко изучила фармакокинетические свойства и влияние на пролиферацию и дифференцировку мезенхимных стволовых клеток комплекса.

В процессе эксперимента удалось подтвердить антиоксидантное и эндотелиотропное действие запатентованного комплекса, а также его способность увеличивать кровоснабжение костной ткани и снижать развитие остеопороза.

– Наблюдаемые снижение коэффициента эндотелиальной дисфункции, увеличение уровня микроциркуляции, утолщение костных трабекул и, как результат, повышение плотности костной ткани в сравнении с группой контроля подтверждают остеопротекторную активность комплекса. Также под его влиянием появились признаки усиления развития и образования новой костной ткани, – прокомментировал Олег Сергеевич.

Коррекция остеопороза зафиксирована после 56 суток ежедневного перорального приёма запатентованного комплекса. Исследователи отметили улучшение показателей плотности костной ткани на 84,8%, увеличение уровня микроциркуляции более чем в два раза и увеличение на 77,3% толщины костных трабекул по сравнению с группой контроля. При этом статистически значимо снизился коэффициент эндотелиальной дисфункции. Также на 19,2% снизился показатель количества в крови малонового диальдегида, что указывает на снижение активности остеокластов – гигантских многоядерных клеток, растворяющих минеральную составляющую костной ткани и разрушающих коллаген.

– По сравнению с более ранними исследованиями, эффективность изучаемого супрамолекулярного комплекса подтверждалась in vivo на более сложной модели – гипоэстроген- + стероид-индуцированного экспериментального остеопороза. Такие модели имитируют состояние пациентов с остеопорозом вследствие менопаузы и/или после перенесённого длительного лечения глюкокортикостероидами, – пояснил Олег Гудырев.

Механизм действия потенциального остеопротекторного препарата основан на способности ацексамовой кислоты и её производных уменьшать экссудативные процессы, активировать рост молодой соединительной ткани и формирование новых кровеносных сосудов, стимулировать образование костной мозоли, ускоряя срастание переломов костей.

Ещё одним преимуществом комплекса может стать его более низкая стоимость и большая токсикологическая безопасность готовой лекарственной формы. Так, десятикратное повышение биодоступности одного из компонентов комплекса, позволит существенно снизить дозировку.

Подробнее о проведённом исследовании перспективной композиции для профилактики и лечения остеопороза можно узнать из статьи в научном издании «Экспериментальная и клиническая фармакология».

Новость подготовлена при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

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