Компания ГЕРОФАРМ будет производить инсулин в Азербайджане

В Азербайджане будет свой завод по производству инсулина – его производство наладит крупная российская фармацевтическая компания ГЕРОФАРМ. Об этом сообщает “Известия”, ссылаясь на слова торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова. По его словам уже в следующем, 2025 году в Азербайджане начнут производить жизненно важный для диабетиков препарат инсулин – его выпуск на площадке партнера наладит российская компания ГЕРОФАРМ.

“Инсулин в Азербайджане в текущее время не производят, страна полностью его импортирует. Локализация позволит сделать препараты более доступными для азербайджанских пациентов” – добавил Руслан Мирсаяпов.

В настоящее время на учете азербайджанских эндокринологов зарегистрированы более 300 тыс. больных сахарным диабетом, и их число постоянно растет: только за последние четыре года оно увеличилось на 63 тыс. человек.

pharmprom