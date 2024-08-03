«Р-Фарм» и Sanofi поставят для «Круга добра» ЛП для лечения хронического гепатита С и муковисцидоза

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги пяти аукционов на поставку для «Круга добра» следующих препаратов: «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир) для лечения хронического гепатита С и «Трикафта» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет. Компании «Р-Фарм» и «Санофи Россия» единственные подали заявки на участие в аукционах, с ними и будут заключены контракты по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее стало известно, что Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» препараты «Трикафта» и «Трансларна».

gxpnews