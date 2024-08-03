«Р-Фарм» и Sanofi поставят для «Круга добра» ЛП для лечения хронического гепатита С и муковисцидоза

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги пяти аукционов на поставку для «Круга добра» следующих препаратов: «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир) для лечения хронического гепатита С и «Трикафта» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет. Компании «Р-Фарм» и «Санофи Россия» единственные подали заявки на участие в аукционах, с ними и будут заключены контракты по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее стало известно, что Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» препараты «Трикафта» и «Трансларна».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|8400 табл. (шт.)
|2001,60
|16 813 440,00
|АО «Р-Фарм»
|2
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|165 144 табл. (шт.)
|17 176,50
|2 836 595 916,00
|АО «Санофи Россия»
|3
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|160 860 табл. (шт.)
|17 176,50
|2 763 011 790,00
|АО «Санофи Россия»
|4
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|182 868 табл. (шт.)
|17 176,50
|3 141 032 202,00
|АО «Санофи Россия»
|5
|Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг
|145 572 табл. (шт.)
|17 176,50
|2 500 417 458,00
|АО «Санофи Россия»