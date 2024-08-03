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«Р-Фарм» и Sanofi поставят для «Круга добра» ЛП для лечения хронического гепатита С и муковисцидоза

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги пяти аукционов на поставку для «Круга добра» следующих препаратов: «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир) для лечения хронического гепатита С и «Трикафта» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) для больных муковисцидозом в возрасте от двух до пяти лет. Компании «Р-Фарм» и «Санофи Россия» единственные подали заявки на участие в аукционах, с ними и будут заключены контракты по начальной (максимальной) цене. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее стало известно, что Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» препараты «Трикафта» и «Трансларна».

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик
1 Глекапревир + пибрентасвиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 8400 табл. (шт.) 2001,60 16 813 440,00 АО «Р-Фарм»
2 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 165 144 табл. (шт.) 17 176,50 2 836 595 916,00 АО «Санофи Россия»
3 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 160 860 табл. (шт.) 17 176,50 2 763 011 790,00 АО «Санофи Россия»
4 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 182 868 табл. (шт.) 17 176,50 3 141 032 202,00 АО «Санофи Россия»
5 Ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг 145 572 табл. (шт.) 17 176,50 2 500 417 458,00 АО «Санофи Россия»

gxpnews

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2 августа, 2024 | Просмотров: 69