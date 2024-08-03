Россия передала Зимбабве средства для борьбы с холерой

Россия направила гуманитарную помощь в Республику Зимбабве, передав средства для борьбы с холерой. Поставка, включающая наборы лекарств, расходные материалы и медицинское оборудование, была доставлена в Хараре при содействии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает корреспондент ТАСС.

Министр здравоохранения и охраны здоровья детей Зимбабве Дуглас Момбешора выразил глубокую признательность правительству России за щедрый дар, отметив его важный вклад в борьбу с холерой. «Эти препараты критически важны для лечения больных и будут направлены в наиболее нуждающиеся районы для предотвращения смертельных исходов. Хотя мы объявили о ликвидации вспышки холеры, нынешний дар поможет нам расширить наши возможности спасать жизни людей», – заявил министр.

Он также подчеркнул, что двусторонние отношения Зимбабве и России будут укрепляться, особенно с учетом предложения Москвы о подготовке медицинских работников для совершенствования системы здравоохранения Зимбабве. «Зимбабве высоко ценит решимость России поддерживать нашу систему здравоохранения, особенно в такие времена испытаний», – добавил он.