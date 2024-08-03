Eli Lilly: ЛП для снижения веса уменьшает риск сердечной недостаточности на 38% по результатам испытаний

Eli Lilly заявила, что их препарат для снижения веса Zepbound снижает риск госпитализации, смерти и других последствий для взрослых с ожирением и распространенным типом сердечной недостаточности на 38%. Эти данные были опубликованы в четверг, добавив к доказательной базе пользы препарата для здоровья. Акции компании выросли более чем на 3% в начале торгов, пишет Reuters.

Zepbound, также известный как тирзепатид, продемонстрировал снижение риска осложненной сердечной недостаточности, экстренного обращения за медицинской помощью или госпитализации, усиления приема пероральных диуретиков или сердечно-сосудистой смерти на 38% по сравнению с плацебо. В исследовании принял участие 731 пациент из 10 стран с сердечной недостаточностью, сохраненной фракцией выброса и ожирением.

«Это состояние составляет почти половину всех случаев сердечной недостаточности, а в США почти 60% страдающих им также страдают ожирением», – заявил Джефф Эммик, старший вице-президент Lilly по разработке продукции. Компания также отметила, что препарат значительно улучшил симптомы сердечной недостаточности и физические ограничения.

Пациенты, принимавшие тирзепатид, получали еженедельные инъекции максимальной переносимой дозы (до 15 мг) на протяжении в среднем двух лет. Препарат привел к потере веса на 15,7% в объединенной популяции людей с диабетом второго типа и без него по сравнению с 2,2% для плацебо. Для пациентов без диабета потеря веса составила 13,9%.

Zepbound, также известный под торговой маркой Mounjaro для лечения диабета второго типа, относится к классу препаратов, имитирующих действие гормона GLP-1, который помогает регулировать уровень сахара в крови, замедлять пищеварение и снижать аппетит. Наиболее распространенными побочными эффектами тирзепатида были диарея, тошнота, запор и рвота.

Eli Lilly планирует представить результаты исследований в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и другие регулирующие органы к концу этого года. Результаты также будут представлены на предстоящей медицинской встрече и опубликованы в рецензируемом журнале.

gxpnews