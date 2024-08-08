Глава Камчатки поручил в ручном режиме решить проблему дефицита лекарств в отдаленных районах

Глава Камчатского края поручил в ручном режиме отработать нехватку лекарств в отдаленных районах региона. Первая отправка грузового судна с лекарствами запланирована на 15 августа, до 1 сентября лекарства поступят в поселки полуострова. ГУП «Камчатфармация» предоставят в безвозмездное пользование помещения на территории районных больниц для продажи лекарств на отдаленных территориях.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал от регионального Минздрава в ручном режиме решить проблему дефицита лекарств в отдаленных районах, в том числе методом пересылки медикаментов. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, граждане часто обращаются к главе региона по вопросам лекарственного обеспечения.

«У нас не должно быть ситуаций, ни одной, когда у нас в поселке нет лекарств. Проанализируйте обращения граждан, которые еженедельно поступают. Системную работу будем отслеживать, но все текущие острые вопросы должны быть закрыты», — заявил Владимир Солодов в ходе оперативного совещания.

По данным Минздрава Камчатского края, разработан новый механизм работы по доставке лекарственных препаратов в районы. Первая отправка грузового судна с лекарствами запланирована на 15 августа. С 16 по 23 августа будет сформирована заявка и медикаменты отправят в Усть-Большерецк, Октябрьский и Козыревск. До 1 сентября лекарства поступят в отдаленные районы полуострова.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения края Олег Мельников, для системного решения вопроса разработана модель «больничной аптеки». В рамках нее «Камчатфармации» предоставят в безвозмездное пользование помещения на территории районных больниц, чтобы предприятие не несло расходы на содержание крупных помещений.

«Параллельно поручили всем нашим районным учреждениям получить лицензию и организовать отпуск лекарственных препаратов именно по рознице во всех территориально выделенных структурных подразделениях. Этот блок работы у нас уже разработан, сейчас запускаем. Рассчитываем, что до конца года все наши районные учреждения перейдут на эту модель работы», — поделился Олег Мельников.

Ранее Госдума приняла законопроект, дающий право на розничную продажу лекарств участковым больницам в случае, если в населенном пункте нет аптеки. Наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях подтвердила почти половина регионов России. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края



Дина Коблова

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