Имущества «Годовалова» не хватит для погашения «даже 1% требований кредиторов»

Как следует из описи имущества, в собственности организации отсутствуют объекты недвижимого имущества, нематериальные активы, автотранспортные средства и наличные денежные средства.

Однако в ходе инвентаризации проверяющие обнаружили товарно-материальные ценности на 49,351 млн рублей. Основная сумма сформировалась остатками товаров, в частности аудиторы обнаружили 29 упаковок препарата для лечения бронхиальной астмы Алмонт на 88 тысяч рублей, 13 единиц перинатального питания Аминовен Инфант общей стоимостью 54,7 тысячи рублей, 664 упаковки препарата для лечения железодефицитных состояний Велферрум общей стоимостью 1,9 млн рублей и другую фармпродукцию – всего более 10 тысяч позиций.

Согласно материалам дела о банкротстве организации, сейчас свои требования к «Годовалову» заявили «Магнит Фарма», Сбербанк, «Промомед ДМ», «Гротекс», химико-фармацевтический комбинат «Акрихин», «Озон Фарма» и еще ряд компаний. Суммарный объем долговых обязательств «Годовалова» оценивается в 7 млрд рублей. Требования еще на 2,8 млрд рублей рассматриваются в суде.

С именами Андрея Годовалова, основателя фармдистрибьютора «Годовалов» и сети «Аптека от склада», и его партнера Николая Шаврина связано крупнейшее за последние годы банкротство на отечественном фармрынке. В 2022 году их компании, занимавшие важное место в отрасли, столкнулись с финансовыми трудностями. Сначала ФНС начислила юрлицам НДС за 2016–2018 годы, а также страховые взносы, пени и штрафы на общую сумму почти 700 млн рублей, а затем учредители компаний инициировали судебные разбирательства с налоговой службой, которые, в свою очередь, привели к конфликтам с кредиторами и поставщиками.

В октябре 2023 года инициирован процесс ликвидации юрлица «Годовалов». В январе 2024 года арбитражный суд признал дистрибьютора «Годовалов» банкротом и начал конкурсное производство по реализации его имущества с последующей ликвидацией. В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом самого Андрея Годовалова, а позднее и Николая Шаврина.

В настоящее время общая сумма долга предпринимателей и ООО «Годовалов» перед кредиторами составляет, по меньшей мере, 12,5 млрд рублей.